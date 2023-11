Medico molesta una ragazza incinta: nel cellulare aveva oltre 2mila foto di donne, 50 erano sue pazienti Il medico agli arresti domiciliari a Busto Arsizio, con l’accusa di aver molestato una paziente incinta, nel cellulare aveva 2.852 foto di donne in una cartella chiamata “nudità”, 52 di queste ritraevano sue pazienti all’interno del suo studio.

A cura di Giorgia Venturini

Sono state trovate oltre 2mila foto di donne, di cui 50 sono pazienti, nel cellulare del medico di base che dalla giornata di ieri mercoledì 22 novembre è agli arresti ai domiciliari a Busto Arsizio perché accusato di aver molestato durante una visita una donna incinta all'inizio di ottobre.

Continuano infatti le indagini sul professionista dopo che la donna, originaria del Sud America, ha presentato denuncia. La donna era andata in studio con la figlia del suo compagno. Il medico con la scusa che la piccola non aveva la mascherina ha costretta la bimba a restare nella sala d'attesa.

La donna è stata fotografata dal cellulare dal medico

La donna intanto doveva fare in fretta: come spiegato dalla Prealpina, si era recata dal medico chiedendogli semplicemente un certificato medico. Durante la visita però la paziente ha parlato anche di alcuni dolori addominali e lui ha iniziato a visitarla facendole togliere scarpe e pantaloni. Durante la visita le avrebbe toccato le parti intime.

La donna ha urlato ed è scoppiata a piangere scendendo subito dal lettino non appena ha avuto l'occasione. Ma c'è di più: quando la donna avrebbe provato a raccogliere i propri vestiti il medico, facendo riferimento a finalità diagnostiche, l'avrebbe fatta chinare in avanti e l'avrebbe fotografata con il telefonino. Il medico ha chiesto alla donna, in lacrime e tremante, di non raccontare nulla a nessuno. "Sono un bravo medico, do tanti giorni di malattia", avrebbe detto.

Nel cellulare 50 foto nude della pazienti

Gli inquirenti durante le indagini hanno scoperto in possesso del medico cellulare e computer con all'interno 2.852 foto nella cartella "nudità", di queste foto 50 ritraevano pazienti all'interno del suo studio. L'uomo era già stato querelato da un'altra paziente, aveva commesso un episodio simile.