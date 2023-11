“Ha violentato quattro pazienti durante le visite”: arrestato medico a Milano Un medico è stato posto agli arresti domiciliari perché accusato di violenza sessuale nei confronti di almeno quattro pazienti: le donne sarebbero state abusate durante le visite negli ambulatori di San Giuliano Milanese e Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Un medico di guardia negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano è stato arrestato perché accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di almeno quattro pazienti: le indagini sono iniziate a gennaio 2023 e sono state coordinate dalla Procura di Lodi insieme alla Procura di Milano. Nella giornata di martedì 21 novembre è stata quindi eseguita l'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.

Le violenze sono avvenute durante le visite

Le violenze sarebbero state perpetrate su giovani donne, tutte sue pazienti. Sarebbero avvenute negli ambulatori di San Giuliano Milanese e di Milano durante alcune visite mediche alle quali erano sottoposte. Si tratta complessivamente di quattro casi. Per il momento non emergono ulteriori dettagli circa la dinamica. L'inchiesta è partita subito dopo le denunce delle vittime: per gli investigatori, l'uomo avrebbe abusato della propria autorità e delle condizioni di inferiorità fisica delle pazienti.

L'appello delle forze dell'ordine

Gli inquirenti stanno continuando con le indagini: stanno infatti proseguendo con l'ascolto delle persone informate sui fatti e invitano chiunque fosse a conoscenza di circostante rilevanti sul caso di rendersi disponibile a contattare la polizia giudiziaria. Le indagini sono eseguite oltre che dalla polizia giudiziaria della procura di Milano anche dai carabinieri di San Giuliano e San Donato Milanese.