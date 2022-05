Meda, trova la bici rubata al figlio su Facebook e fa arrestare il ladro 14enne Trova su Facebook la bici rubata al figlio e incastra il ladro 14enne. È successo a Meda, in provincia di Monza e Brianza.

Immagine di repertorio

Pochi giorni prima gli aveva rubato la bici, regolarmente legata alla rastrelliera, fuori da scuola. Poi, l'ha messa in vendita su Facebook, venendo scoperto dal padre del coetaneo derubato. Un ragazzino di 14 anni è stato denunciato dai carabinieri di Meda, paese della provincia di Monza e Brianza, per ricettazione.

Ruba una bicicletta a un coetaneo e la vende su Facebook, denunciato 14enne

Secondo quanto comunicato dai militari del paese brianzolo, il padre del 15enne si è imbattuto in un annuncio sul famoso social network relativo alla messa in vendita di una bicicletta identica a quella sottratta al figlio. La richiesta era di 35o euro. Allertati i carabinieri, l'uomo si è messo d'accordo con questi ultimi per organizzare un incontro con il ladro 14enne per procedere ad una finta acquisizione della due ruote. All'appuntamento, però, si sono presentati i militari in borghese che hanno smascherato e fermato il giovane ladro. La bici è stata quindi riconsegnata al suo legittimo proprietario mentre il 14enne, già noto alle forze dell'ordine per un precedente per rapina, è stato denunciato per ricettazione e riaffidato ai genitori.

