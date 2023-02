Maxi tamponamento sulla tangenziale Nord di Milano: quattro auto coinvolte, grave un uomo Quattro auto sono rimaste coinvolte in un tamponamento a catena lungo la tangenziale Nord di Milano. Il conducente della prima auto è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso, era in arresto cardiocircolatorio.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Un maxi tamponamento si è verificato questa mattina lungo la Milano-Meda, all'altezza dell'uscita di Paderno. In tutto sono rimaste coinvolte quattro auto. Intervenuti i soccorsi con un'ambulanza e un'automedica, hanno trovato l'automobilista che ha provocato il primo scontro in arresto cardiocircolatorio. Si tratta di un uomo di 78 anni che è stato rianimato sul posto e poi, entrato in coma, accompagnato in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda.

L'incidente è avvenuto pochi minuti prima delle 8:50 di questa mattina, martedì 21 febbraio, sulla tangenziale Nord di Milano. Il 78enne avrebbe centrato l'auto che gli stava davanti all'altezza di un curvone ad alta velocità. Quest'ultima, a sua volta, ha colpito altre due vetture. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale. Le cause del tamponamento sono ancora da accertare, ma l'ipotesi più probabile è che il 78enne abbia avuto un malore mentre era alla guida.

Il tamponamento a catena di Lodi

Alcune settimane fa si era verificato un altro tamponamento a catena che ha coinvolto cinque auto. Anche in quel caso era mattina e le vetture viaggiavano lungo la strada provinciale 235 che collega Sant'Angelo Lodigiano a Lodi. Le ambulanze inviate dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia hanno trasportato in ospedale in codice giallo due bambini, tre uomini e due donne.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la zona. Per liberare alcune persone dalle lamiere era stato necessario anche l'utilizzo di un'autogru. Le operazioni hanno richiesto diverso tempo, cosa che ha causato code chilometriche.