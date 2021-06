Maxi rissa nel carcere di Canton Mombello: 15 detenuti coinvolti, in tre finiscono in ospedale

Due poliziotti penitenziari e un detenuto sono finiti in ospedale dopo una maxi rissa scoppiata all’interno del carcere di Canton Mombello, in provincia di Brescia, che ha coinvolto una quindicina di persona. Gli agenti penitenziari sono intervenuti per placare la rissa ma sono rimasti feriti. Gli altri sono stati medicati all’interno dalla casa circondariale.