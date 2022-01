Maxi incendio nei boschi di Collio: sempre più probabile l’origine dolosa Molti volontari e squadre di vigili del fuoco sono ora al lavoro per cercare di spegnere un ampio incendio che ha colpito i boschi del Maniva, a Collio, in provincia di Brescia. Si fa sempre più certa l’ipotesi della matrice dolosa.

Si fa sempre più certa la matrice dolosa come causa del maxi incendio divampato ieri venerdì 28 gennaio nei boschi del Maniva, a Collio, in provincia di Brescia. Le fiamme sarebbero divampate nella notte: il vento di queste ultime ore ha reso impossibile lo spegnimento dell'incendio in breve tempo. Sul posto sono intervenuti 15 volontari delle squadre di Collio, Bovegno, Marcheno, Sarezzo e Concesio a cui si sono poi aggiunte le squadre da Lumezzane. L'operazione di spegnimento è ancora in corso.

Le operazioni di spegnimento ancora in corso

A bruciare per ore – come riporta QuiBrescia.it – sono stati quasi 150 ettari: completamente carbonizzati molti alberi da alto fusto e molte zone da pascolo. A intervenire oltre le squadre dei vigili del fuoco via terra anche un elicottero di Regione Lombardia e un canadair, inviati sul posto. Purtroppo però per motivi legati al forte vento non sono riusciti ad alzarsi in volo: le raffiche erano troppo violente per garantire la sicurezza. Dopo una breve sospensione le operazioni di spegnimento sono riprese nella mattinata di oggi. Intanto le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire cosa abbia fatto scoppiare l'incendio: sul posto sono stati trovati infatti diversi inneschi che hanno fatto deflagrare le fiamme. Dettagli che non lascerebbero dubbi alla matrice dolosa del rogo. Intanto altre squadre di vigili del fuoco di Brescia sono concentrati a spegnere un altro incendio scoppiato nella serata di ieri a Pezzaze, in località Monte. Sono quindi ore di grandi impegno per molti volontari: segno che la provincia di Brescia è uno dei territori più colpiti da incendi nell'ultimo periodo. Per questo la zona è sotto osservazione.