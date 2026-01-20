Maxi frode da 4 milioni: disposto l’arresto dell’editore de “Il Cittadino” di Monza e Brianza, ma è a Dubai

La procura ha disposto l’arrestato dell’editore Davide Erba, proprietario del bisettimanale “Il Cittadino” di Monza e Brianza, per frode fiscale da oltre 4 milioni. Ai domiciliari anche due consulenti.

Davide Erba – Credits: 1913 Seregno Calcio

Frode fiscale per oltre 4 milioni di euro. È questa l'accusa che questa mattina, martedì 20 gennaio, ha portato i militari della guardia di finanza di Monza Brianza a eseguire l'arresto dell'editore Davide Erba, proprietario della storica testata giornalistica di Monza, il bisettimanale "Il Cittadino". Insieme a lui anche il 42enne Lorenzo Rigoni e il 59enne Diego Zerri, entrambi consulenti fiscali, sospettati di aver consentito a numerosi imprenditori di frodare il fisco attraverso l'utilizzo indebito di crediti di imposta inesistenti, in compensazione a debiti tributari per oltre 4 milioni di euro.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il provvedimento cautelare prevede il carcere per l'imprenditore brianzolo – approdato in passato anche nel mondo del calcio professionistico con la squadra del Seregno – che, però, attualmente si troverebbe all'estero, a Dubai. Per i due consulenti, Rigoni e Zerri, sono, invece, previsti gli arresti domiciliari e, contestualmente, l'interdizione allo svolgimento della professione, rispettivamente di commercialista e avvocato.

Nel frattempo, i finanzieri starebbero eseguendo anche un provvedimento di sequestro preventivo nei territori di Monza e Brianza, Milano e Novara, su disposizione dell'Autorità Giudiziaria. L'intervento ha l'obiettivo di confiscare alcuni beni del valore indicativo di 300mila euro, una somma pari ai compensi illeciti che i professionisti avrebbero percepito. Complessivamente sono stati denunciati alla Procura di Monza 14 imprenditori per la condotta di dichiarazione fiscale fraudolenta e 3 professionisti per indebita compensazione di debiti tributari mediante l'utilizzo di crediti d'imposta inesistenti.