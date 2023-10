Maxi festa abusiva davanti al liceo Leonardo da Vinci a Milano: spruzzano spray al peperoncino e scoppia la rissa Davanti al liceo Leonardo da Vinci si sono dati appuntamento oltre 2mila studenti per una festa studentesca autogestita e abusiva. Non sono mancate le risse: un gruppo di ragazzi ha spruzzato spay al peperoncino per mettere a segno qualche furto.

A cura di Giorgia Venturini

Circa 2mila studenti si sono dati appuntamento davanti al liceo Leonardo da Vinci per dar vita a una festa studentesca autogestita e abusiva. Ma l'evento ha richiamato tantissimi ragazzi della zona e durante la serata ci sono stati momenti di panico: uno dei ragazzi ha spruzzato lo spray al peperoncino scatenando momenti di panico con l'unico scopo di mettere a segno qualche furto. Gli studenti hanno subito provato a farsi alla fuga scatenando anche momenti di tensione e di risse. La più grave tra i feriti è stata una ragazza che è stata portata via perché si è sentita male dopo aver abusato delle bevande alcoliche.

Ogni anno la festa abusiva degli studenti

Ora le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire quanto accaduto. Certo è che non si è trattata della prima festa abusiva organizzata dagli studenti del liceo Leonardo Da Vinci, tanto che questo evento aveva già preso il nome di "Leofest". Lo stesso era accaduto anche negli anni precedenti quando anche in questo caso non erano mancati episodi di violenza. Il passaparola dei ragazzi infatti ha sempre richiamato tanta gente e non sempre con buone intenzioni. Due anni fa infatti tra i partecipanti si è presentata anche una banda incappucciata di giovanissimi di Rozzano che aveva iniziato a importunare e prendere a bottiglie di vetro gli studenti. Allora tre persone erano finite agli arresti mentre un giovane era stato ricoverato in ospedale per uno sfregio poi giudicato permanete provocato proprio da una bottiglia di vetro.

Altri licei coinvolti in eventi autogestiti

Quest'anno sono tornate le feste davanti ai liceo: eventi organizzati dagli studenti per festeggiare l'inizio della scuola. Lo scorso anno si erano tenute nei locali proprio per limitare il numero di persone ma nei giorni scorsi l'appuntamento è ritornato davanti agli istituti. Le risse non sono mancate neanche nella festa abusiva davanti al liceo Volta e al Vittorio Veneto. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto.