Max Pezzali festeggia i 30 anni di carriera con due concerti evento a San Siro Trent’anni di carriera in due date: Max Pezzali festeggerà finalmente i tre decenni di successi con i suoi fan il 15 e il 16 luglio allo stadio San Siro di Milano.

L'esordio sul palco più importante di Italia gli è stato rinviato per due anni a causa della pandemia. Dall'annuncio dei festeggiamenti per il trentennale di carriera, datato inverno 2019, a oggi, sono passati più di 24 lunghi mesi, fatti di incertezza e stop a praticamente tutte le attività. Ora, però, Max Pezzali potrà finalmente celebrare i tre decenni di successi musicali a San Siro in una doppia data che si preannuncia scoppiettante.

Max Pezzali festeggia i 30 anni di carriera a San Siro

L'artista pavese, fondatore insieme a Mauro Repetto degli 883, sbarcherà a Milano venerdì 15 e sabato 16 luglio per abbracciare le generazioni che sono cresciute con la sua musica. Da quelli che in città erano "gli sbarbati degli anni '90" a tutti gli altri "sbarbati" arrivati dopo. San Siro canta Max – questo per l'occasione il nome dell'evento – si prefigge l'intento di rendere lo stadio di Milano un immenso karaoke che alternerà momenti di allegria a quelli di nostalgia. Da "Come mai" a "La dura legge del gol", da "Il mondo insieme a te" a "Lo strano percorso": inutile elencarvi tutti i brani, li conoscete a memoria. E a San Siro, promettono dall'organizzazione, ci sarà tempo e modo di cantarli, uno ad uno, finché la voce non sparirà. Le due date di Milano saranno anticipate dalla data zero di Bibione, fissata per domenica 10 luglio allo stadio Comunale.

Attesa per gli ospiti: ci sarà Mauro Repetto?

Oltre che per lo spettacolo, c'è grande attesa tra i fan per scoprire se sul palco con Pezzali si alterneranno eventuali ospiti. Possibile, ma non scontata, la presenza di Nex e Francesco Renga, con cui Pezzali ha già cantato a San Siro nel 2018, e di J-Ax, grande amico del cantautore di Pavia. Che dire poi degli altri artisti con cui ha collaborato per Max20, la raccolta di successi pubblicata nel 2013 impreziosita da cinque inediti. Tra gli altri, nella tracklist c'erano i Club Dogo, Jovanotti, Eros Ramazzotti, Edoardo Bennato e Gianluca Grignani. Che Pezzali voglia proporre qualche remake accompagnato da uno di loro? All'appello manca solo una persona: Mauro Repetto, storico amico, compositore e co-fondatore degli 883. Le notti magiche di Max Pezzali a San Siro potrebbero sancire un nuovo inizio con un ritorno al passato atteso dai fan da 27 lunghi anni.