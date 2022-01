Mattarella Presidente della Repubblica, Sala ricorda i bis alla Scala: “Rielezione voluta dagli italiani” Prime reazioni del mondo politico milanese dopo la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale. “La sua rielezione è stata voluta soprattutto dagli italiani”, ha scritto Beppe Sala ricordando i “bis” alla Prima della Scala. Il tweet di Letizia Moratti: “Grande apprezzamento a Sergio Mattarella per aver accettato la conferma a Presidente della Repubblica”.

A cura di Francesco Loiacono

Arrivano le prime reazioni dal mondo politico milanese dopo la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica. Tra i primi a complimentarsi col Capo dello Stato è stato il sindaco di Milano Beppe Sala, che come sempre ha utilizzato i suoi canali social per comunicare: "La sera della Prima della Scala si sono alzati molti ‘bis!' all’indirizzo di Sergio Mattarella", ha scritto Sala su Instagram e Facebook pubblicando una foto che lo ritrae assieme al Capo dello Stato nel tempio della lirica, in occasione della Prima dello scorso 7 dicembre, giorno di Sant'Ambrogio. "E la stessa cosa – ha aggiunto Sala – è successa in tanti altri luoghi in Italia. La sua rielezione è stata voluta soprattutto dagli italiani. E questo è un fatto. Grazie Presidente!".

Anche la presidente del Consiglio comunale di Milano, Elena Buscemi, ha voluto ringraziare il Capo dello Stato appena confermato al Quirinale: "Grazie al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A nome del Consiglio comunale di Milano, esprimo l'augurio di un buon lavoro. La sua disponibilità e l'enorme impegno per il Paese sono un esempio per tutti noi", ha scritto Buscemi in una nota inviata da Palazzo Marino.

Il tweet di Letizia Moratti: Grande apprezzamento a Mattarella

Sul fronte del centrodestra, da segnalare il tweet della vice presidente di Regione Lombardia Letizia Moratti, il cui nome era stato indicato dal centrodestra assieme a quelli di Carlo Nordio e della Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati come uno dei possibili candidati al Quirinale e che adesso resta uno dei possibili candidati alle prossime Regionali lombarde: "Grande apprezzamento a Sergio Mattarella per aver accettato la conferma a Presidente della Repubblica. Grazie alla generosa disponibilità del Capo dello Stato, il Quirinale continuerà nella sua preziosa opera di tutela della Costituzione e garante delle Istituzioni e Cittadini".

I ringraziamenti di Fontana: Gli sono grato per la disponibilità

Ancora prima dell'ufficialità della rielezione di Mattarella era già arrivato anche il ringraziamento del presidente della Lombardia Attilio Fontana, che si trova a Roma in quanto, come delegato regionale, ha partecipato come grande elettore alle elezioni del Presidente della Repubblica. "Gli sono grato per avere voluto mettere ancora una volta la sua esperienza e il suo amore per gli italiani a disposizione del Paese – aveva detto all'agenzia Ansa -. Ho avuto spesso modo di ringraziare il presidente Mattarella, anche personalmente, per la stima e il sostegno che ha dimostrato verso di me e soprattutto verso la Lombardia nei periodi più difficili della pandemia. Due anni difficilissimi in cui, con frequenza, ci sentivamo e durante i quali non ha mai fatto mancare la sua vicinanza. Oggi al Quirinale, insieme ai colleghi presidenti delle Regioni, ho voluto ribadirlo, ringraziandolo, anche a nome dei lombardi, per la sua disponibilità".

Fontana ha poi sottolineato che nel "percorso irto di difficoltà" che si sono dimostrate queste elezioni "in ogni votazione c'è stata la compattezza dei grandi elettori della Lega che hanno sempre dimostrato quanto stesse a cuore al nostro partito la unità della coalizione". Proprio in linea col suo partito Fontana ieri aveva sostenuto la Presidente del Senato Casellati: "È un profilo istituzionale di grande esperienza, già eletta Presidente del Senato con una ampia maggioranza – aveva scritto su Facebook -. Una ottima candidata, una ottima occasione per eleggere la prima donna alla Presidenza della Repubblica".