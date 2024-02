Matrimonio nel Comune di Varese con saluti romani: a officiare il leader dei neonazi Do.Ra. Alessandro Limido Il leader del gruppo Do.Ra. (accusato di tentata ricostituzione del partito fascista) Alessandro Limido ha officiato un matrimonio nella sede del Comune di Varese. Al termine della cerimonia, gli sposi sono stati salutati dagli invitati con il braccio destro teso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Frame da un video della cerimonia a Palazzo Estense pubblicato sui social

Lo scorso sabato 3 febbraio alla sede del Comune di Varese si è tenuto nella sala matrimoni l'unione civile di un militante della Comunità dei Dodici Raggi e la sua compagna. A officiare il rito civile è stato Alessandro Limido, leader e fondatore della formazione neonazista con sede ad Azzate inquisita dal 2017 per tentata ricostituzione del partito fascista. Ester De Tomasi, presidente provinciale di Anpi Varese, ha fatto sapere di aver avviato le verifiche per capire come sia stato possibile l'"accreditamento" nuziale del gruppo.

Come riportato da La Repubblica, dopo la cerimonia i due sposi si sono affacciato dal balcone: lei aveva tra le mani il bouquet di fiori, lui ha alzato il braccio destro facendo il saluto nazifascista. Gesto replicato dai circa 50 presenti nel cortile dei Giardini, vestiti con il giubbotto nero con attaccate le pecette dell'associazione Do.Ra. A rendere noto l'episodio sono stati alcuni passanti che, stupiti da quanto stava accadendo nella sede del Comune, hanno immortalato le scene con il proprio cellulare condividendole sui social.

Il segretario Anpi di Azzate, Vittore Brunazzo, ha definito quanto accaduto a Palazzo Estense una "vergogna inaccettabile". De Tomasi, presidente dell'Anpi provinciale di Varese, sostiene che l'aver concesso la delega a officiare il matrimonio a Limido sia stata "a dir poco una grande superficialità". Il leader di Do.Ra., infatti, oltre a essere pluripregiudicato è anche sotto processo. Per questo motivo De Tomasi ha chiesto che vengano effettuate verifiche per capire se il consiglio comunale di Varese abbia deliberato o meno la mozione che prevede il veto alla concessione di sale pubbliche a chi non sottoscrive una dichiarazione di ripudiare fascismo e nazismo.

Stando al protocollo civile, comunque, chi officia è delegato dal sindaco. Il primo cittadino di Varese è Davide Galimberti, del Pd, e al momento non ha fornito una spiegazione per quanto accaduto nella sede del suo Comune.