Massacrato di botte per rubargli la maglietta di una squadra di calcio: il video dell’aggressione in metro a Milano

Nella giornata di domenica 20 luglio 2025 un uomo è stato aggredito da due ragazzi alla fermata della metropolitana Conciliazione della linea M1 di Milano. I due giovani avrebbero provato a rubargli la maglia che riporta la U del Club universitario de Deportes, la scritta "Milano", la data 2005 e dietro il numero di 18. Un terzo giovane ha ripreso la scena che è stata poi condivisa ed è diventata purtroppo virale sui social.

L'episodio sarebbe avvenuto alle 6.30 di domenica proprio sulla banchina della stazione Conciliazione della metro rossa. La vittima, un uomo di 45 anni originario del Perù, era seduta su una panchina dove sembrerebbe dormire. Una persona inizia a riprenderlo. Nel frattempo, arriva un treno e scendono due ragazzi. Uno di loro fa segno al ragazzo che sta per riprendere chiedendogli di attendere. E dopo essersi guardati attorno, i due iniziano a picchiare la vittima. Lo colpiscono violentemente: calci e pugni, lo strattonano.

Un'aggressione davvero brutale. Il tutto per cercare di strappargli via quella maglia. Lo scaraventano contro il muro e a terra e continuano a colpirlo sul volto e su tutto il corpo. I due ragazzi, i due aggressori, non sarebbero stati, per il momento identificati. Quello di domenica è solo l'ultima delle aggressioni avvenute in metropolitana. Nei giorni scorsi sono stati arrestati altri due giovani perché accusati di aver accoltellato e rapinato un turista americano di 26 anni. Lo hanno colpito alla gola con un coltello. Il giovane è ancora ricoverato, ma non in pericolo di vita. Anche in questo caso, la vittima sanguinante era stata ripresa e il video diffuso sui social.