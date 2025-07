Inchiesta urbanistica, Marinoni ospite nel resort dell’imprenditore che doveva aprire un hotel: “Grazie del weekend”

L’imprenditore Ennio Bozzarelli (non indagato) all’ex presidente della Commissione Paesaggio Giuseppe Marinoni (per cui la Procura ha chiesto l’arresto): “Grazie per interessarti al mio progetto. Ti aspetto nel mio resort in Puglia, dirò di coccolarti”

Vacanze nel resort di super lusso a Ostuni, in Puglia, nella struttura di un imprenditore interessato alla realizzazione di un albergo in Porta Venezia.

Secondo la Procura che indaga sull'urbanistica a Milano Giuseppe Marinoni, ex presidente della Commissione Paesaggio del Comune per cui ora è stato chiesto l'arresto, nel 2023 sarebbe stato ospite con la compagna in almeno tre occasioni, tra maggio e settembre, nell'albergo a Costa Merlata di Ennio Bozzarelli, imprenditore residente a Lugano (non indagato) che a Milano aveva parecchi interessi immobiliari, e che proprio in quel periodo aveva ripresentato in Commissione un progetto: un albergo in via Lecco su cui i due, stando a quanto emerso dalle indagini, si sarebbero confrontati di nascosto anche attraverso l'app Signal.

Come si legge in una delle informative agli atti della maxi inchiesta sull'urbanistica, il progetto dell'albergo in Porta Venezia, dopo essere stato fermo per un decennio, era tornato in auge negli ultimi anni ed era infatti stato presentato per essere vagliato dalla Commissione nel 2023. Proprio lo stesso anno in cui, come spunta oggi da alcune chat, Marinoni e signora sarebbero stati più volte ospitati nel resort cinque stelle di Ostuni. "Grazie a te Giuseppe per interessarti al mio progetto. È stato un piacere avervi ospiti", scrive il magnate dell'immobiliare al presidente della Commissione Paesaggio di Milano, città dove ha chiare mire imprenditoriali. "Nel frattempo fai come l'ultima volta, dirò (…) di coccolarti in attesa del mio arrivo", sono le sue parole a Marinoni, che il 16 settembre aveva anche invitato (gratis) allo stadio Meazza per l'attesissimo derby Inter-Milan. "Stiamo passando un magnifico weekend", ringrazia l'ex presidente.

Giuseppe Marinoni, architetto e docente al Politecnico di Milano, è indagato nell'ambito dell’inchiesta portata avanti dai pm Petruzzella, Clerici e Filippini del pool di Tiziana Siciliano. A lui, che fino al 2024 è stato a capo della Commissione per volere dell’assessore Tancredi e del sindaco Sala (ambedue indagati), sono contestati i reati di falso ideologico in atto pubblico, corruzione e abuso d'ufficio. Secondo chi indaga, Marinoni avrebbe infatti abusato dei suoi poteri di presidente della Commissione Paesaggio, su richiesta di Catella e Boeri, interferendo nelle valutazioni della Commissione per ottenere un parere favorevole sull'intervento edilizio P39-Pirellino. Avrebbe inoltre, stando a quanto emerso dalle indagini, "piegato la funzione valutativa della Commissione per il paesaggio in favore di interventi proposti da società o da terzi" cin cui avrebbe stretto accordi anche economici (si ipotizza per quasi 400mila euro in totale), mettendo così "la sua funzione pubblica a disposizione degli interessi" di operatori privati della finanza immobiliare, "omettendo di dichiarare il conflitto di interessi" anche "dopo aver ricevuto un avviso di garanzia" nel novembre del 2024.

Ma non solo. Per la Procura, "la posizione di presidente" sarebbe stata per Marinoni "l’occasione aurea" per "portare avanti i progetti su cui da anni si appuntavano i suoi studi", come i "Nodi e Porte Metropolitane Milano 2050″, piano redatto dal suo studio di architettura, al quale l’assessore avrebbe fatto ottenere il patrocino del Comune presentandolo "artificiosamente" come progetto "di spessore scientifico e sociale", ma il cui effettivo "interesse pubblico" sarebbe stato "al di fuori di ogni logica".