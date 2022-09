Maria Facchinetti, chi è l’anziana donna uccisa dal figlio che ha poi tentato il suicidio Maria Facchinetti era allettata e, dopo la scomparsa della figlia avvenuta nel 2015, si era chiusa nel suo dolore. Era assistita dal figlio che ieri però l’ha uccisa e poi ha tentato di togliersi la vita.

A cura di Ilaria Quattrone

La storia di Maria Facchinetti, l‘anziana uccisa dal figlio che ha poi tentato di togliersi la vita, è costellata da tante tragedie. La prima, quella che l'ha portata a chiudersi nella solitudine, è stata la scomparsa della figlia Orsola.

La donna aveva infatti fatto perdere le sue tracce e la madre aveva subito lanciato l'allarme. All'epoca, era stato coinvolto anche il programma televisivo che va in onda su RaiTre, "Chi l'ha visto?". La 56enne fu poi trovata senza vita nelle acque del lago Ceresio: un duro colpo per tutta la famiglia e soprattutto per Maria.

L'allarme è stato lanciato dal nipote dell'anziana

L'omicidio si è consumato a Marnate, comune in provincia di Varese. A uccidere la donna è stato il figlio sessantenne, Angelo Paganini, che l'avrebbe soffocata. L'uomo avrebbe poi tentato di impiccarsi in giardino. A trovarlo e a dare l'allarme è stato il figlio di Paganini che nella tarda mattinata di ieri, venerdì 23 settembre, era passato per un saluto.

La famiglia non era segnalata ai servizi sociali

Sul posto sono arrivati i medici e i paramedici del 118 che hanno trasferito l'uomo all'ospedale di Legnano dove è ancora ricoverato, ma non è in pericolo di vita. I carabinieri della compagnia di Saronno sono entrati in casa e trovato il corpo della 88enne sul letto. Una volta che l'uomo si riprenderà, sarà ascoltato dai carabinieri e potrà fornire la sua versione.

Dagli approfondimenti, è poi emerso che la donna, negli ultimi tempi, aveva problemi di salute ed era quindi allettata. Il figlio se ne prendeva cura: nessuna segnalazione è però mai arrivata ai servizi sociali del Comune di Marnate.