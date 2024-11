video suggerito

Marco Manfrinati a processo per stalking, la nonna dell’ex che sfregiò: “Tutta la famiglia era angosciata” “Quando mia figlia Marta e Lavinia venivano a casa mia erano angosciate dalla situazione: tutta la famiglia era preoccupata per quello che faceva Manfrinati”: a dirlo è la nonna di Lavinia Limido, sfregiata dall’ex marito che ha ucciso il padre di Limido. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

25 CONDIVISIONI condividi chiudi

Marco Manfrinati

Nella giornata di ieri, mercoledì 27 novembre, si è svolta l'udienza nell'ambito del processo per stalking in cui è imputato Marco Manfrinati, accusato di aver ucciso il suocero e aver tentato di uccidere l'ex moglie. "Voglio essere sentito secondo quanto previsto dal codice di procedura penale quando saranno terminati i testi del pubblico ministero", ha detto l'imputato in collegamento dalla casa circondariale.

Come riportato dal quotidiano VareseNews, il collegamento è stato staccato dopo un consulto con il suo avvocato. L'udienza è poi proseguita con l'ascolto di alcuni testi, tra i quali la nonna di Lavinia Limido, l'ex di Manfrinati: "Ho messo le telecamere e l'ho visto mentre mi bucava le gomme della macchina. Quando mia figlia Marta e Lavinia venivano a casa mia erano angosciate dalla situazione: tutta la famiglia era preoccupata per quello che faceva Manfrinati".

La donna ha poi raccontato: "Una volta il cancello rotto, l'altra volta il lunotto dell'automobile e il taglio delle gomme. Erano sempre in attesa che potesse succedere qualcosa". È stato poi ascoltato un amico di famiglia che ha spiegato di aver sorvegliato gli incontri tra l'ex moglie, Manfrinati e il figlio della coppia: "Lavinia mi aveva chiesto di tenerli d'occhio aveva paura di una reazione del marito".

Leggi anche Omicidio Giovanna Chinnici: divieto di avvicinamento ai familiari anche per la moglie di Giuseppe Caputo

"Lavinia era terrorizzata, non si muoveva da casa e quando lo faceva si metteva una parrucca e girava con lo spray al peperoncino in una borsa. Una situazione tremenda", ha spiegato un'altra amica di famiglia. La prossima udienza si svolgerà il prossimo 29 gennaio.