Manuel Millefanti, ucciso a coltellate e trovato morto dalla madre: fermato un conoscente Un uomo è stato portato in caserma per l'omicidio di Manuel Millefanti, ucciso con una coltellata al petto e trovato morto nel suo salotto dalla madre.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra ieri domenica 21 gennaio e oggi lunedì 22 gennaio è stato ucciso Manuel Millefanti, 43enne che viveva a Oltrona di San Mamette (Como). Stando alle ultime notizie trapelate sul caso, nel primo pomeriggio di oggi un uomo è stato portato in caserma: è stato fermato al volante di un'automobile. La sua posizione ora è al vaglio dei carabinieri.

Si tratta di un 33enne, originario di Appiano Gentile: avrebbe trascorso la serata insieme alla vittima dopo essere stati accompagnati a casa di Millefanti da una terza persona.

Manuel Millefanti è stato ucciso con una coltellata al petto

Sulla base di quanto riportato fino a questo momento, il 43enne è stato colpito da almeno una coltellata al petto. È stata la vittima stessa a lanciare l'allarme: ha infatti chiamato la madre spiegandole di essere stato ferito con un'arma da taglio. La donna ha chiamato immediatamente le forze dell'ordine. Nel frattempo che i militari arrivavano, l'anziana si è precipitata nell'abitazione del figlio: lo ha trovato morto nel salotto.

Si indaga nel passato dell'uomo

Gli operatori sanitari del 118 non hanno potuto far altro che costarne il decesso. Gli inquirenti stanno cercando di capire in che tipo di ambiente è maturato il delitto. L'uomo, infatti, aveva alcuni precedenti per droga. Sembrerebbe che il fermato conoscesse Millefanti. Nelle prossime ore, quindi, si potrebbe avere un quadro più preciso dell'intera vicenda. Sarà anche svolta l'autopsia.

Da chiarire anche se l'uomo sia stato accoltellato fuori o dentro casa: per il momento non si ha ancora nessuna notizia sull'arma del delitto. Il 43enne, che aveva un figlio di undici anni che però non abitava con lui, viveva in una villetta residenziale e vicino a quella dei genitori, che gestiscono una impresa tessile.