Un uomo di 33 anni residente a Mantova è stato arrestato dalla polizia per aver picchiato brutalmente la moglie davanti al figlio di pochi mesi. Secondo quanto riportato, l'arrestato avrebbe negato la violenza davanti agli agenti della polizia scientifica ma le prove sarebbero inequivocabili.

Nell'appartamento sangue ovunque

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, gli operatori del 118 intervenuti, allertati da alcuni vicini di casa della coppia, hanno soccorso la donna con diverse ferite da taglio sulle braccia. Ma, una volta entrati nell'appartamento, hanno notato tracce di sangue dappertutto. Addirittura impronte insanguinate sui muri e su un tavolo adibito a fasciatoio, mentre in cucina è stata trovata una porta a vetri andata in frantumi e sporca di sangue. Nell'altra stanza c'era l'uomo di 33 anni, un cittadino nigeriano, così come la moglie, che teneva in braccio il bambino di pochi mesi. A quel punto i soccorritori hanno allertato la polizia che si è presentata sul posto con una Volante.

Il 33enne ha picchiato selvaggiamente la moglie

Gli agenti hanno chiesto spiegazioni all'uomo il quale ha risposto che la moglie sarebbe caduta andando a sbattere contro la porta a vetri. La verità, però, era un'altra. Il 33enne aveva appena pestato selvaggiamente la donna. Per questo motivo è stato arrestato con l'accusa di lesioni personali dolose aggravate e ora, dietro richiesta del questore Paolo Sertori, è in attesa di essere espulso. L'Ufficio Immigrazione ha avviato d'urgenza il procedimento per completare il processo ed allontanarlo dal Paese una volta che avrà scontato la pena. Il piccolo è stato affidato ai servizi sociali.