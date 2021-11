Mantova, incendiata la sede del Viadana Calcio, la società: “Atto vandalico ma non ci spaventano” Incendiata nella notte tra domenica e lunedì la sede della Uc Viadana calcio, squadra che gioca in Prima categoria. Sono in corso le indagini dei carabinieri. Dalle prime ricostruzioni sembrerebbe un incendio doloso.

A cura di Simona Buscaglia

La sede distrutta del Viadana Calcio (Fonte foto Facebook)

"Oggi avremmo voluto parlare solo di calcio, come ogni lunedì avremmo voluto scrivere dei risultati dei nostri ragazzi, ma oggi scriviamo di un atto di inciviltà e da codardi: questa notte ci hanno bruciato la sede". Con queste parole la Uc Viadana Calcio, storica squadra mantovana iscritta ai campionati emiliani, attualmente in Prima categoria, denuncia in un comunicato stampa l'incendio che ha distrutto la loro sede nella notte tra domenica e lunedì: "Se credono di spaventarci o farci male non hanno capito nulla, come l'araba fenice ci rialzeremo più forti di prima" prosegue la società nella nota. Sono in corso le indagini dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di un rogo doloso.

Unanime la condanna del gesto da parte del territorio

Fonte foto Facebook

Intanto è arrivato unanime la condanna per il gesto vandalico e la solidarietà alla squadra. Dall'amministrazione comunale di Viadana c'è l'offerta per la "massima disponibilità dal punto di vista logistico e organizzativo affinché l'importante attività svolta dalla società sportiva, soprattutto in favore del settore giovanile che rappresenta un valore da preservare e salvaguardare per il bene della comunità tutta, possa proseguire nel migliore dei modi". È arrivato anche il messaggio sui social della Protezione Civile Oglio Po: "L'associazione di Protezione Civile Oglio Po di Viadana, condanna, senza se e senza ma, l'atto vandalico avvenuto questa notte al campo Bertolani di Viadana. Ad essere colpito non è solo una società di calcio ma tutto un territorio che sta iniziando a riprendersi dopo un lungo periodo di difficoltà legato alla pandemia" aggiungendo di non "mollare di un centimetro".