Filippo muore di tumore a 15 anni, la sua squadra di calcio: “Un dolore immenso” Dopo mesi di lotta contro il tumore, è morto all’età di 15 anni Filippo Sabattoli. Ora tutto Castel Goffredo, in provincia di Mantova, lo ricorda: studiava grafica ed era un grande appassionato di calcio. I dirigenti della Asd Calcio della Ceresarese su Facebook: “Non ci sono parole, non c’è una ragione, solo grandissimo dolore…. Fai buon viaggio Filippo!”.

A cura di Giorgia Venturini

Non ce l'ha fatta Filippo Sabattoli. Per mesi ha lottato come un guerriero contro una malattia oncologica che giovedì notte purtroppo se l'è portato via: è morto all'età di 15 anni nella sua casa di Castel Goffredo, in provincia di Mantova, circondato dai genitori e dalla sorella. Ora tutti lo ricordano: oltre alla sua famiglia, anche i suoi compagni di scuola e quelli della sua squadra di calcio. "Non ci sono parole, non c'è una ragione, solo grandissimo dolore…. Fai buon viaggio Filippo!!! Rip", scrivono i dirigenti della sua Asd Calcio della Ceresarese su Facebook.

Studiava grafica e la sua grande passione era il calcio

Filippo frequentava la scuola Falcone di Asola, sempre in provincia di Mantova: qui studiava grafica pubblicitaria. Nel tempo libero giocava a calcio, la sua più grande passione. Era un giocatore della squadra Allievi della Ceresarese, ma a fine 2019 era stato costretto a smettere per i suoi problemi di salute. "Una notizia straziante per tutti noi", ha commentato quanto accaduto al giornale locale la Gazzetta di Mantova il responsabile del settore giovanile Giuseppe Campagnari. Poi ha aggiunto: "Eravamo preparati perché sapevamo cosa stava vivendo ma non si è mai pronti ad accettare la morte di un ragazzo. Da noi era arrivato quando era ancora un bambino, è cresciuto con noi". Solo venti giorni fa Filippo era ritornato a vedere una partita dei suoi compagni. Lo aveva accompagnato il papà. Poi le sue condizioni di salute sono peggiorate. "Non lo scorderemo mai, ciao Filippo". I funerali sono stati fissati per oggi pomeriggio alle 14.45 nella chiesa di Castel Goffredo. Tutte le partite di calcio del paese sono state spostate per permettere ai suoi compagni di squadra di partecipare. Successivamente prima del fischio di inizio verrà osservato un minuto di silenzio e i giocatori correranno con la fascia nera di lutto.