Mamma scende dall’autobus a Milano ma dimentica a bordo il figlio di 5 anni Un bambino di 5 anni è stato dimenticato a bordo di un autobus a Milano dalla mamma nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio. La donna è scesa e solo qualche minuto dopo avrebbe realizzato di aver lasciato il figlio nel mezzo.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Una mamma è scesa dall'autobus a Milano dimenticandosi il figlio piccolo a bordo. Nella mattinata di oggi, martedì 9 maggio, la donna sarebbe scesa all'altezza della fermata Sondrio Gioia, nella zona nord della città, lungo la linea 90. Poco dopo avrebbe realizzato di aver lasciato all'interno del mezzo il suo bambino di appena 5 anni.

Grazie all'intervento del personale dell'Azienda trasporti milanesi e dei carabinieri del Radiomobile, è stato possibile rintracciare l'autobus con il piccolo ancora a bordo. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la donna non è stata denunciata in quanto non si sarebbe trattato di un episodio di abbandono.

La chiamata al 112 della madre

È accaduto tutto intorno alle 9:30. La donna era appena scesa alla fermata Sondrio Gioia quando si è accorta di non avere più accanto il figlio. Realizzato di averlo lasciato a bordo dell'autobus, ha subito chiesto aiuto al 112.

I militari del nucleo Radiomobile hanno contattato la centrale operativa di Atm, la quale si è attivata per cercare di individuare il mezzo in questione.

Come appreso da Fanpage.it, il personale dell'Azienda trasporti milanesi ha chiamato tutti i conducenti che in quel momento erano in servizio lungo la linea 90 nel tratto tra le fermate di Gioia e Sondrio, chiedendo loro se avessero a bordo un bambino non accompagnato.

Il ricongiungimento con il figlio

Rintracciato il mezzo giusto, l'autobus è stato fermato dai carabinieri. Una volta tranquillizzata la mamma, di origini straniere, provata per l'accaduto, l'hanno accompagnata dal figlio che nel frattempo era stato preso in carico dal personale di Atm.

Una vicenda che ricorda quanto accaduto qualche giorno fa a Casalpusterlengo, quando un bambino di 3 anni che vagava da solo per le strade della città è stato portato in salvo da una ragazza di passaggio.