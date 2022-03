“Mamma e papà hanno il Covid”: si finge la nipote e truffa una donna di 80 anni A Milano una donna di 80 anni è stata truffata: una ragazza l’ha contattata dicendo di essere la nipote e di aver bisogno di soldi per i genitori ricoverati per Covid.

A cura di Ilaria Quattrone

Foto di repertorio

Ancora una truffa ai danni di anziani. È dall'inizio della pandemia da Covid-19 che, sfruttando proprio l'emergenza, si susseguono questi reati. In tantissimi sono stati spesso contattati da persone che si fingevano figli o nipoti chiedendo aiuto perché ricoverati o perché avevano bisogno di soldi per comprare i farmaci. In quest'occasione la vittima è una donna di ottant'anni e l'episodio si è verificato a Milano nel pomeriggio di ieri, lunedì 14 marzo.

Le ha detto che i genitori erano ricoverati per Covid

La donna è stata contattata da una ragazza che si è finta la nipote. Le ha chiesto aiuto affermando che i genitori avevano il Covid ed erano ricoverati in ospedale e, per questo motivo, aveva bisogno di denaro. L'anziana allarmata ha quindi cercato di raccogliere tutto quello che aveva in casa. Intorno alle 15.30, la ragazza si è presentata in via Carlo Feltrinelli sotto casa dell'80enne.

La donna le ha quindi consegnato i soldi e anche alcuni gioielli che aveva nella sua abitazione. La ragazza si è poi data alla fuga. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine: la signora era in evidente stato confusionale e non è stata in grado di quantificare quanto la truffatrice le ha sottratto.

Un episodio simile a gennaio dello scorso anno

Un episodio simile si è verificato il 7 gennaio 2021: a essere truffata è stata una signora di 77 anni che è stata contattata da una donna che si è finta la figlia. La truffatrice le ha chiesto 25mila euro per poter pagare il vaccino contro il Covid. La donna ha poi consegnato tutti i soldi in una busta, con anche dei gioielli, a una presunta amica della figlia che l'aspettava sotto casa.