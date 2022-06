Maltrattamenti sui bambini nell’asilo nido, indagate due maestre Secondo l’accusa due educatrici avrebbero aggredito e picchiato alcuni piccoli di una scuola dell’infanzia a Buguggiate (Varese). Il gip ha disposto il divieto di avvicinamento al Comune per le due donne e chiuso i cancelli dell’asilo.

Le indagini dei carabinieri della stazione di Azzate sono scattate dopo le segnalazioni di alcune famiglie. Per questo motivo la direttrice e una maestra di un asilo nido privato di Buguggiate, in provincia di Varese, sono oggi indagate per presunti maltrattamenti sui bambini della struttura: secondo le accuse, i piccoli avrebbero subito aggressioni verbali, urla e percosse da parte delle due donne. Oltre al provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento al Comune, il gip di Varese ha chiuso le porte dell'asilo (che al momento ospita una ventina di bimbi, dai pochi mesi ai tre anni).

Il bambino traumatizzato

L'indagine è partita all'inizio di maggio dopo la denuncia di un papà sospettoso: suo figlio, infatti, piangeva e gridava disperatamente ogni volta che doveva essere accompagnato all'asilo di Buguggiate. Così è partita la denuncia al Comando provinciale di Varese.

Le telecamere in classe

Da lì gli investigatori hanno installato delle microcamere all'interno della classe, registrando in tempo reale le violente reazioni di entrambe le educatrici. Maltrattamenti come spintoni, schiaffi e grida. Aggressioni tali da corroborare l'ipotesi di reato di maltrattamenti aggravati, che ha convinto anche il gip. Dopo le prove schiaccianti delle telecamere, adesso è il turno dei genitori: da oggi partono le testimonianze delle famiglie, che saranno utili a verificare se i bambini abbiano davvero subito violenza e se ne portino ancora i segni.