Maltempo in Lombardia, mamma e due figli piccoli salvati nel Pavese: erano rimasti intrappolati sulla riva del Po La donna e i figli piccoli, una bambina di 4 anni e un neonato di 3 mesi, sono rimasti intrappolati a Campospinoso (Pavia) a causa di un improvviso allagamento nei pressi dell'argine del fiume Po. Sono in buone condizioni di salute.

L'intervento dei vigili del fuoco di Broni (Pavia), con il supporto della squadra Saf (Speleo alpino Fluviale) del comando di Pavia, ha tratto in salvo oggi una donna con i suoi due figli piccoli, rimasti intrappolati a Campospinoso (Pavia), in Oltrepò Pavese, a causa di un improvviso allagamento nei pressi dell'argine del fiume Po. La mamma, con la sua bambina di 4 anni e un neonato di appena 3 mesi, sono stati raggiunti e messi in sicurezza nonostante le difficili condizioni ambientali, con pioggia battente e vento. I tre sono stati visitati dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto: risultano tutti in buone condizioni di salute.

In generale, l'ondata di maltempo in Lombardia ha causato numerosi danni e disagi in tutta la regione. Dalla mezzanotte di mercoledì 17 aprile i pompieri hanno effettuato 500 interventi in tutta la regione (almeno un centinaio a Milano) tra tegole e cornicioni pericolanti, tetti danneggiati, impalcature a rischio crollo, allagamenti di cantine, alberi e rami in strada. Per far fronte alla situazione, in diversi comandi provinciali è stato richiamato anche il personale libero dal servizio. Le aree più colpite sino state la Città Metropolitana di Milano, la provincia di Brescia, il Lodigiano, il Pavese e il Cremonese.

A Lodi, ad esempio, le raffiche di vento a 70 chilometri orari hanno fatto cadere due pali della luce sulla tangenziale, che è rimasta chiusa in direzione Crema, dallo svincolo per Ossago e Fontana. Un ramo caduto ha anche colpito un'auto, fortunatamente senza provocare feriti. Problemi sono segnalati anche su alcuni passaggi a livello delle linee ferroviarie minori tra Lodi e Cremona. Mentre a Milano città un albero è caduto in mattinata in via Colletta, piazzale Lodi, davanti all'ingresso di una scuola elementare. L'istituto fortunatamente era chiuso per le vacanze pasquali e non ci sono stati feriti, ma la strada è stata chiusa al traffico e sul posto è arrivata la Polizia.