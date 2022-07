Maltempo in Lombardia, grandinate e frane bloccano treni e distruggono auto: allagato un ospedale Nottata di disastri in Lombardia per via dell’ondata di maltempo che ha colpito le province.

È arrivata la pioggia in Lombardia e ha portato con sé devastazione, come ormai spesso accade. Nella serata di ieri, martedì 26 luglio, l'intera regione è stata colpita dall'ondata di maltempo che ha provocato danni ad automobili e treni, mettendo paura ai residenti. Decine e decine le chiamate e gli interventi dei vigili del fuoco che, in alcune occasioni, sono stati impegnati tutta notte per risolvere i problemi causati dalla pioggia.

Maltempo in Lombardia: Danni ai treni, alle auto e a un ospedale

A Milano l'acqua è cominciata a cadere insistentemente dal cielo poco dopo le 22. Il temporale che ha riempito di lampi e fulmini il capoluogo di regione è durato circa un'oretta e ha provocato seri danni specialmente alla linea ferroviaria Mortara – Porta Genova. L'intera tratta è stata chiusa per la caduta di alcuni alberi sui cavi ad alta tensione nella stazione di Abbiategrasso. Situazione più grave a Parabiago, nel Milanese, dove i vigili del fuoco hanno lavorato per ore per rimuovere altri alberi caduti sui binari.

Nel Varesotto, invece, Saronno è stata colpita da una violenta grandinata che ha danneggiato una serie di auto parcheggiate. La precipitazione di ghiaccio dal cielo è stata descritta com un "bombardamento" da parte dei residenti che si sono trovati i sottopassi allagati. Pieni d'acqua anche il cortile e il piano terra del padiglione verde dell'ospedale locale.

Frane e grandine per tutta la notte, possibili danni all'agricoltura

Una sorte simile l'ha patita la provincia di Pavia, dove un temporale che si è ben presto trasformato in grandine ha interessato tutta la zona. I pompieri sono stati operativi per tutta la notte per rimuovere alberi caduti e limitare gli allagamenti segnalati dai cittadini. Possibili datti, poi, anche all'agricoltura. Nella vicina provincia di Lodi, si è abbattuta una fortissima grandinata che ha colpito principalmente il capoluogo regionale. Tetti danneggiati, alberi caduti, automobili devastate e vetri spaccati.

Nella provincia, invece, hanno preso fuoco pali della luce per cui sono serviti gli interventi dei vigili del fuoco. A Livigno, infine, la pioggia caduta ha spinto a valle un'enorme quantità di detriti che si sono depositati nella galleria del Gallo, bloccandola. I ciclisti presenti al suo interno sono stati salvati dai vigili del fuoco con i canotti. In Val Masino, invece, si è registrata un'altra frana che fortunatamente non ha portato a feriti né danni.