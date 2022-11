Maltempo a Milano e in Lombardia, tornano freddo e pioggia Le temperature più basse per Milano sono previste per giovedì 17 novembre, con una massima di 11 gradi e una minima di 5 gradi.

La chiamano estate di San Martino. Sono quei giorni di metà novembre (intorno all'11, giorno dedicato al santo) in cui il tempo sembra tornare un po' indietro, e all'improvviso tornano anche sole e tepore. Dopo una domenica come quella del 13 novembre, dalle temperature miti e illuminata dai raggi, tornano però il freddo e la pioggia a Milano e in Lombardia.

Già da stanotte pioggia su Milano e crollo delle temperature in quota

Già dalla notte di oggi, domenica, qualche goccia di pioggia bagnerà la città. Da poche ore, infatti, è iniziato un peggioramento delle condizioni meteo per la risalita di latitudine lungo la dorsale appenninica di un nucleo di aria più fresca ed umida di provenienza balcanica. Secondo le previsioni meteo contenute nel bollettino di Arpa Lombardia, questo comporterà deboli precipitazioni dalla nottata e un marcato calo termico in quota.

Le previsioni della settimana in arrivo

E se domani, lunedì 14 novembre, si prospetta tempo stabile, così non sarà da martedì 15 a giovedì 17 novembre: per queste tre giornate, è probabile un nuovo passaggio perturbato di matrice nordatlantica trasportato da correnti in quota occidentali.

Le temperature più basse per Milano sono invece previste per giovedì 17 novembre, con una massima di 11 gradi e una minima di 5 gradi. La giornata più calda? Domani, con il termometro che segnerà sempre una temperatura stabile tra i 10 (minima) e i 12 (massima) gradi.