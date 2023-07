Maltempo a Milano, ancora allerta gialla: potrebbe arrivare un altro temporale Da oggi pomeriggio, lunedì 31 luglio, e fino a domani, martedì 1 agosto, è stata prevista un’allerta gialla per rischio temporali a Milano e in altri territori della Lombardia.

A cura di Ilaria Quattrone

Il centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia ha emanato un'allerta gialla per rischio temporali in diverse parti del territorio, tra cui il Comune di Milano. Nella giornata di oggi, lunedì 31 luglio, infatti alcune correnti in quota occidentali favorirebbero le condizioni per una instabilità. Potrebbero esserci piogge sui rilievi alpini e prealpini soprattutto in quelli bergamaschi e bresciani.

Nella notte e fino a domani mattina potrebbero esserci condizioni di instabilità sui rilievi prealpini e sulla fascia pedemontana della pianura. L'allerta gialla partirà da mezzanotte di oggi e fino alle 8 di domani, martedì 1 agosto.

In quali territori della Lombardia ci sarà allerta gialla per temporali

In particolare modo, l'allerta gialla è stata diramata nel territorio della Media-Bassa Valtellina e dell'Alta Valtellina (provincia di Sondrio), Laghi e Prealpi Varesine (provincia di Varese), Lario e Prealpi Occidentali (province di Bergamo, Como e Lecco), Orobie Bergamasche (provincia di Bergamo), Laghi e Prealpi Orientali (province di Brescia e Bergamo), Nodo Idraulico di Milano (Monza e Brianza, Milano, Como, Varese e Lecco), Pianura Centrale (Monza Brianza, Lodi, Bergamo, Milano, Cremona, Lecco) e infine Alta Pianura Orientale (Brescia, Bergamo, Mantova, Cremona).

Il bollettino della Protezione Civile della Lombardia

Proprio a causa dei danni causati dai temporali nei giorni scorsi, la Protezione Civile regionale ha richiesto ai centri operativi comunali la massima attenzione. Nel bollettino diramato dalla Protezione Civile di Regione Lombardia si legge inoltre che "sebbene la probabilità maggiore di fenomeni temporaleschi intensi sia attesa nelle zone omogenee con codice giallo per rischio temporali, non si esclude la possibilità di fenomeni temporaleschi locali, anche di forte intensità, sul resto della regione".