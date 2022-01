Malore con la sigaretta accesa: chi è la donna morta carbonizzata in casa ad Albino È Francesca Baglio, detta Franca, la donna morta carbonizzata in casa sua ad Albino la scorsa settimana a causa di un malore mentre stava fumando una sigaretta. Originaria della Sicilia, si era trasferita nella Bergamasca da molti anni. Sui social tanti i messaggi di cordoglio.

A cura di Francesco Loiacono

Francesca Baglio (Foto da Facebook)

Si chiamava Francesca Baglio, conosciuta da tutti come Franca, la donna morta carbonizzata la scorsa settimana ad Albino, paese in provincia di Bergamo. Il dolore per la scomparsa della 72enne attraversa tutta Italia, da Nord a Sud: Franca Baglio era infatti originaria di Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ma da ormai 50 anni si era trasferita nella Bergamasca, dove aveva conosciuto il marito – morto negli scorsi anni – e si era costruita la sua famiglia.

La tragedia lo scorso 5 gennaio in una palazzina di Albino

Franca Baglio ha trovato la morte in modo tragico: stando a quanto ricostruito dai carabinieri avrebbe accusato un malore mentre stava fumando all'interno dell'abitazione in cui viveva assieme a uno dei figli in via Sottocorna. La sigaretta accesa avrebbe innescato l'incendio che le è costato la vita: nel rogo sono bruciati i vestiti della donna, morta poi a causa delle ustioni.

Tanti i messaggi di cordoglio apparsi sui social network

La tragedia si è verificato lo scorso 5 gennaio, mentre Francesca era sola in casa. A dare l'allarme era stata una delle sorelle della vittima, che abita al piano superiore della stessa palazzina e aveva sentito odore di fumo: quando i vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento e sono riusciti a domare le fiamme per la 72enne Francesca non c'era ormai niente da fare. In tanti sui social network hanno voluto esprimere il proprio cordoglio per la morte di Francesca Baglio: decine i messaggi apparsi sul gruppo Facebook "Albino… paese mio", sul quale è intervenuta anche la famiglia della vittima, ringraziando tutti per i pensieri dedicati alla loro cara scomparsa tragicamente.