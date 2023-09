Malcom, il 23enne ucciso con una coltellata al cuore: “Ha provato a scappare” Malcom Darga Mazou, ucciso con due coltellate alla stazione di Calolziocorte (Lecco), avrebbe provato a scappare. Un agente della polizia ferroviaria ha provato a salvarlo, ma il ragazzo è morto poco dopo.

Il 23enne Malcom Darga Mazou avrebbe provato a scappare dopo essere stato accoltellato da un ragazzo di 25 anni nella stazione di Calolziocorte (Lecco). A dimostrare questo elemento è un video in cui si vede una scia di sangue lungo la banchina del binario 3.

La vittima, dopo aver tentato la fuga dal suo assassino, si è appoggiato a un pilastro di metallo per poi finire a terra in preda alle convulsioni.

Un agente della polizia ferroviaria ha provato a salvargli la vita

Un agente della polizia ferroviaria ha cercato di salvargli la vita: ha infatti provato a bloccare l'emorragia sulla coscia ferita. Purtroppo però Malcom è morto poco dopo.

I medici e i paramedici del 118, intervenuti con la massima urgenza, non hanno potuto far altro che costarne il decesso. L'omicidio è avvenuto sotto agli occhi della madre che si trovava in stazione insieme al figlio.

Sul caso stanno indagando le forze dell'ordine. Sembrerebbe che tra il 25enne e il 23enne ci fosse un rapporto di amicizia o quanto meno di profonda conoscenza.

Il movente potrebbe essere un debito di droga: i due si sarebbero ritrovati sulla banchina della stazione. Non è chiaro se si sia trattato di un agguato.

Il 25enne lo ha colpito due volte

Il 25enne avrebbe preso un coltello e avrebbe colpito Malcom due volte: una volta alla coscia e un'altra al cuore. Con la coltellata alla coscia sarebbe stata recisa l'arteria femorale.

Il presunto responsabile sarebbe poi scappato, ma è stato arrestato il mattino dopo il delitto: era a casa della sua fidanzata. Per il momento, non avrebbe risposto a nessuna domanda posta dagli inquirenti.