Malata di sclerosi e bloccata dalle troppe scale: finalmente Miriam avrà una nuova casa Miriam, 49enne costretta a convivere con una sedia a rotelle a causa della scelosi multipla, avrà una nuova casa. Senza scale e barriere architettoniche come quelle con cui ha dovuto fare i conti per cinque anni: ad aiutarla tutti i giorni c’è il marito Roberto. “Finalmente il Comune ci ha assegnato un appartamento a piano terra, grazie al video di Fanpage.it che è stato condiviso da tutta Gaggiano e non solo”. Ora la coppia vuole essere portavoce di altre persone come loro in difficolta: “In paese ci sono 100 appartamenti non assegnati. Che cosa aspetta il Comune?”.

A cura di Giorgia Venturini

Avranno finalmente una casa senza scale e con tutto lo spazio a disposizione anche per muoversi in carrozzina. È il lieto fine di Roberto e Miriam, marito e moglie di Gaggiano, alle porte di Milano, che da troppo tempo sono stati costretti a vivere in una casa con rampe di scale e barriere architettoniche che rendevano difficile anche uscire di casa. Miriam, 49 anni, convive con la sclerosi multipla che le ha fatto perdere l'uso delle gambe costringendola a vivere su una sedie a rotelle. Ogni giorno per scendere le ripide scale di casa si fa aiutare dal marito Roberto, anche lui invalido: "Io mi attacco agli scorrimani. Lui mi prende le gambe e me le mette sui gradini. Tante volte ci blocchiamo a metà scala, non riusciamo a farlo di continuo. E questa situazione è molto pericolosa", avevano raccontato. Si erano così rivolti a Fanpage.it per chiedere aiuto, dopo che "l'amministrazione comunale ha sempre girato la faccia dall'altra parte", spiega la coppia. Dopo circa un mese dalla pubblicazione del video di Fanpage.it arriva il lieto fine: "Finalmente ci hanno assegnato un appartamento a piano terra, senza barriere", racconta sempre a Fanpage.it Miriam.

Il trasferimento ai primi di settembre

La nuova casa, pronta per i primi di settembre, è a pochi passi da quella in cui vivono ora: "Bisogna solo attraversare il Naviglio". Ha un portico e tutte le stanze sullo stesso piano. "Non avremo problemi a spostarci. Non vediamo l'ora di trasferirci, ora stiamo finendo di imbiancare. In tanti si sono offerti di aiutarci con i mobili. Ai primi di settembre saremo lì". In tanti in questi giorni hanno appoggiato la loro causa inondandoli di messaggi di affetto: "C'è stata addirittura una ragazza della Campania che dopo aver visto il video ha scritto direttamente al sindaco chiedendogli di attivarsi per soddisfare la nostra richiesta".

A Gaggiano tante case vuote e mai assegnate

La coppia però ha anche già detto che non si ferma qui: "A Gaggiano ci sono in tutto 100 case non assegnate. Ad alcune di queste il Comune ha messo i sigilli. Eppure ci sono tante altre persone in difficoltà che come noi hanno bisogno di un alloggio nuovo. L'amministrazione ha fatto un unico bando durato sei mesi per assegnare solo tre case. Insomma, tre case su cento". Miriam e Roberto denunciano anche la difficoltà di muoversi tra le vie del paese per via delle troppe barriere architettoniche. Per questo hanno deciso di non fermarsi qui: "Diventeremo portavoce di chi come noi ha bisogno di nuove case e spazi giusti per muoversi anche in città".