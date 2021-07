Miriam, malata di sclerosi e bloccata in casa: “Vorrei poter uscire a prendere una boccata d’aria” Miriam ha 49 anni ed ha la sclerosi multipla. Vive a Gaggiano e la sua casa presenta delle barriere architettoniche che non le consentono di muoversi e uscire liberamente con la sua carrozzina. Da cinque anni cerca insieme al marito, anche lui disabile, un alloggio che le permetta di vivere tranquillamente e serenamente.

A cura di Ilaria Quattrone

Miriam Minervino ha 49 anni, vive a Gaggiano (Milano) insieme al marito. La sua casa però non la fa vivere serenamente. La 49enne infatti ha la sclerosi multipla che le ha fatto perdere l'uso delle gambe costringendola a vivere su una sedie a rotelle. Le barriere architettoniche presenti nella sua abitazione non le consentono di uscire. Nel suo appartamento infatti è presente una scala ripidissima e per poter scendere Miriam ha bisogno dell'aiuto del marito, anche lui disabile. Da cinque anni chiedono di poter avere un alloggio adeguato, ma fino a questo momento non hanno mai ricevuto risposta.

Costretta a rimanere chiusa in casa

"Io mi attacco agli scorrimani – racconta a Fanpage.it -. Lui mi prende le gambe e me le mette sui gradini. Tante volte ci blocchiamo a metà scala, non riusciamo a farlo di continuo. E questa situazione è molto pericolosa". Il marito di Miriam ha delle protesi alla spalla, al bacino, all'anca, al femore destro e sinistro, ha il tendine d'Achille tranciato alla base e lesioni nell'altro tendine. Inoltre a causa di alcune asma sarà costretto a mettere l'ossigeno: "Io combatto, ma chissà chi mi aiuta con la mia Miri".

Da cinque anni cercano un alloggio

La richiesta di Miriam è solo una: avere una casa che le consenta di uscire tranquillamente: "In questa situazione non è fattibile. Io chiedo un alloggio accessibile ai miei problemi motori, che abbia l'ascensore e che mi permetta di entrare e uscire. Ho chiesto più volte una casa. Abbiamo partecipato a bandi e stiamo partecipando all'ennesimo. Se ci sono persone che hanno problemi più gravi dei miei, per carità, mi metto da parte. Il problema però è uno: assegnatele queste case". Insieme alla coppia, Fanpage.it ha contatto il sindaco di Gaggiano che però oberato di impegni non ha potuto rispondere alle domande. Si spera che presto Miriam possa avere una cosa che la faccia vivere bene: "Che mi consenta – racconta – di poter uscire e rientrare liberamente con la mia carrozzina senza chiedere aiuto a mio marito".