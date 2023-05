L’uomo che ha tentato di molestare un 16enne sul treno si era travestito da donna per ingannarlo Il ragazzo di 15 anni molestato sul treno ha raccontato al pubblico ministero che l’uomo, poi arrestato, si era avvicinato a lui vestito da donna.

A cura di Giorgia Venturini

Due giorni dopo le violenze sessuali su un minore su un treno a Milano, emergono altri elementi dalle indagini della polizia ferroviaria. Il ragazzo di 15 anni, che ha denunciare le molestie al pubblico ministero, ha raccontato – come riporta Il Giorno – che era stato avvicinato da una persona che aveva l'aspetto di una donna per i vestiti che indossava. In manette alla fine è finito un uomo di 36 anni: lo ha arrestato la Polfer poco dopo aver ricevuto la denuncia la 15enne.

Cosa ha raccontato la giovane vittima

Tutto è accaduto lunedì mattina quando il ragazzino stava tornando a casa. Era da solo sulla carrozza del treno fino a quando all'altezza della stazione di Bovisa a Milano si è avvicinato l'uomo presentandosi appunto come se fosse una donna. A quel punto il 36enne ha iniziato a fare domande al 15enne, lui avrebbe solo risposto. Fino a quando l'uomo ha iniziato a molestarlo. Il ragazzino ha lasciato subito la carrozza cercando il capotreno che ha trovato pochi secondi dopo.

La denuncia e l'arresto

Alla fine è stato il controllore a chiamare le forze dell'ordine: l'uomo è stato b su minore. Ora il pubblico ministero ha chiesto per l'arrestato la custodia cautelare in carcere su cui il giudice per le indagini preliminari deve ancora esprimersi.