L’81enne che ha accoltellato la donna ospite in casa: “Mi minacciava, pretendeva più soldi” L’81enne che ha accoltellato la donna che ospitava in casa sua ha raccontato dei litigi tra i due. “Voleva sempre più soldi da me”, ha detto agli inquirenti spiegando che lo aveva minacciato che avrebbe chiamato il suo spacciatore che gliel’avrebbe fatta pagare.

A cura di Enrico Spaccini

"Mi minacciava, voleva sempre più soldi da me". A parlare è l'uomo di 81 anni che nella notte tra martedì 3 e mercoledì 4 gennaio ha colpito con un coltello una 54enne che ospitava in casa. Stando a quanto raccontato agli inquirenti dall'anziano, la donna ha problemi economici e di tossicodipendenza e quella sera avevano litigato per l'ennesima volta: "Mi ha detto che avrebbe chiamato il suo spacciatore che me l'avrebbe fatta pagare".

È stato proprio l'81enne a chiamare il 112 intorno alle 1:20. La donna sarebbe andata in escandescenza rompendo uno specchio e gettando dalla finestra alcune coperte e diversi cuscini. Dopo le minacce, l'uomo l'avrebbe colpita con diversi fendenti all'addome.

Le condizioni della 54enne e le indagini dei carabinieri

I carabinieri del Radiomobile lo hanno subito arrestato per tentato omicidio e portato al carcere di San Vittore. La 54enne, invece, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano. Nonostante l'operazione a cui è stata sottoposta per ridurre una vasta emorragia interna, sarebbe ancora in pericolo di vita.

Come ricostruito dagli inquirenti, l'81enne ha origini catanese, ma vive da diverso tempo in un appartamento di via Cogne, in zona Vialba alla periferia nord ovest della città. Ha problemi di salute e cammina aiutandosi con una stampella.

La donna, invece, è originaria di Brescia. In difficoltà economiche e tossicodipendente, viene ospitata saltuariamente dall'81enne, padre di un suo amico anche lui tossicodipendente. Il figlio dell'aggressore non era presente in casa quella notte e non sarebbe stato ancora rintracciato.