Luigi Floretta, morto dopo un intervento ai denti in uno studio privato: tre persone finiscono a processo

A cura di Ilaria Quattrone

Tre persone andranno a processo il prossimo 21 gennaio per la morte di Luigi Floretta, il tecnico della Rai di Bolzano che è morto all'ospedale Civile di Brescia il 30 giugno 2023. L'uomo è deceduto qualche giorno dopo aver subito un intervento odontoiatrico in uno studio privato proprio della città di Brescia.

L'intervento di implantologia

Il 27 giugno 2023, Floretta si era presentato in una clinica per sottoporsi a un intervento di implantologia e cioè per una sostituzione della radice di un dente e della sua struttura. Al termine dell'operazione, ha avuto un malore. È stato trasferito agli Spedali Civili di Brescia dove è morto dopo 48 ore di ricovero nel reparto di Rianimazione.

Inizialmente si era ipotizzato a una reazione allergica ai farmaci. Dalla consulenza è poi emerso che ci sarebbe stato un sovradossaggio di anestetico o meglio di un farmaco a base di lidocaina. L'unica cosa è che della somministrazione di lidocaina non c'è traccia nella cartella clinica. Era stata la moglie di Floretta a rivolgersi ai carabinieri per chiedere di fare luce sulla vicenda.

L'accusa di omicidio colposo

Le tre persone dovranno comparire davanti al giudice dell'udienza preliminare di Brescia il prossimo 21 gennaio. Gli imputati sono il dentista che ha eseguito l'intervento e che era anche titolare dello studio, un anestesista e l'assistente del medico. Tutti sono accusati di omicidio colposo.