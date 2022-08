LucyLein: “Vendo il mio corpo su OnlyFans, gli altri lavoratori il loro intelletto. Dov’è il problema?” “Nel mio periodo migliore di Twitch guadagno 8.000 dollari al mese, nel mio mese migliore di OnlyFans 50.000 dollari”, la streamer e influencer LucyLein si racconta a Fanpage.it.

Intervista a LucyLein, streamer e content creator di Twitch, OnlyFans e Instagram. Dopo l'abbandono dell'università e un approccio non fortunato alla pasticceria (per colpa di terzi, tiene a precisare), Lucia ha avviato la carriera sui canali di streaming passando dallo Sleeping all'ASMR. Ci spiega cos'è e quanto guadagna.

Come hai iniziato l'attività di streamer?

Mi ero iscritta alla facoltà di Biotecnologie farmaceutiche ma poi ho dovuto lasciare per motivi economici e ho studiato per diventare pasticciera. Dopo aver trovato lavoro in una pasticceria, non sono stata pagata per cinque mesi di fila e quindi ho deciso di sperimentare un lavoro nuovo. Ho cominciato a fare live streaming così, su Twitch.

Cosa facevi in streaming?

Inizialmente live chatting e sleeping. In questo caso gli utenti, pagando, potevano bombardarmi di rumori nelle cuffie mentre dormivo per svegliarmi. Poi sono passata all'ASMR.

Cos'è?

Un'attività che si basa sui rumori. Ho comprato un microfono bineurale con la forma del padiglione auricolare in modo tale che tutti i suoni si possano sentire come se fossi affianco a te. I rumori che faccio stimolano il rilassamento, quindi le persone che ascoltano di norma si godono il relax. Poi ci sono altri tipi di utenti…

Di che tipo?

Che lo usano con una connotazione sessuale. Si masturbano al posto di rilassarsi.

Usi altre piattaforme?

Sì, sono su OnlyFans dove non faccio porno ma video in atteggiamenti sexy. Si va dal toccarsi in cam, togliersi i pantaloncini, mettere le mani sul seno coperto e ammiccare. Oppure messaggio con gli utenti.

Quanto guadagni?

I miei video vanno dai 40 ai 150 dollari l'uno. Nel mio periodo migliore di Twitch guadagno 8.000 dollari al mese, nel mio mese migliore di OnlyFans 50.000 dollari.

Come ti spieghi che gli utenti paghino per avere un contenuto che troverebbero gratis altrove?

C'è chi preferisce avere dei contenuti personalizzati della creator per cui ha una crush rispetto a dei contenuti presi altrove totalmente gratis di una ragazza con cui non ha nessun tipo di contatto. Alla fine non si tratta solo di comprare del materiale sexy ma anche di avere un rapporto con la persona. Non dico che sia un rapporto di amicizia, anche se può capitare, ma certamente un rapporto personale. L'utente si affeziona.

C'è un profilo più avvantaggiato dell'altro su OnlyFans?

La donna sicuramente è più avvantaggiata dell'uomo perché gli uomini hanno un pubblico difficile. In generale le ragazze sono poco follower di questo tipo di contenuti.

In molti si chiedono se sia giusto vendere il proprio corpo per monetizzare.

Io scelgo di vendere il mio corpo come una qualsiasi altra persona vende il proprio intelletto per lo stesso fine. La cosa brutta è che io devo giustificarlo, gli altri no. È la concezione che si ha del "giusto vendersi ad un brand per pubblicizzare un paio di scarpe o di mutande ma non è giusto vendere il proprio corpo per monetizzare su se stessi". Alla fine è lo stesso discorso, scegli di venderti per portare a casa il pane.