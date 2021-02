La Lombardia viaggia verso la conferma della zona gialla. In vista del monitoraggio di venerdì 12 febbraio, la previsione è quella di un rinnovo delle misure attuali per un'altra settimana. Sarebbero incoraggianti, perché stabili, i dati degli ospedali sia per quanto riguarda i ricoveri nei reparti ordinari sia per le terapie intensive. Si attende comunque il monitoraggio settimanale per conoscere il valore dell'indice Rt.

Intanto in vista del week end è arrivato un appello dalla vicepresidente della Regione Lombardia, Letizia Moratti: "Massima prudenza, non allentiamo l'attenzione. Comportamenti rigorosi e ispirati al senso civico devono sempre essere una priorità anche in un momento dove c'è voglia di socialità e di riprendere in mano la nostra vita".

"Siamo in un momento troppo importante per poter rischiare dei passi indietro e tornare in una situazione di emergenza – osserva Moratti – stiamo per entrare nel vivo della campagna vaccinale, un percorso che ci porterà alla campagna di vaccinazione massiva. Per intraprendere questa strada è fondamentale che il dato sui contagi rimanga sotto controllo. Per questo raccomando a tutta la popolazione massima prudenza, rispetto di se stessi e degli altri, l'utilizzo dei dispositivi di protezione, il rispetto del distanziamento e dei divieti di assembramento".

L'appello della vicepresidente e assessore al Welfare arriva a ridosso del fine settimana del Carnevale di rito romano e della ripresa di attività e dalla riapertura di siti museali. "C'è voglia di riaccendere l'entusiasmo di ripartire, di voltare pagina, ne sono consapevole e sono la prima a voler essere ottimista e fiduciosa – ha aggiunto Moratti -. Come assessore al Welfare non posso però non raccomandare tanta prudenza a tutti, giovani e meno giovani"