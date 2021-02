Sarà sospeso per un anno il pagamento delle rate dei finanziamenti per le imprese lombarde. È quanto stabilito in una delibera approvata oggi, mercoledì 2 febbraio, dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore regionale al Bilancio e alla Finanza Davide Caparini. Il termine per la presentazione delle domande di adesione alle agevolazioni di categoria sarà quindi prorogato al 31 marzo 2021. L'obiettivo è quello di sostenere le imprese nella crisi economica causata dal Coronavirus. A essere coinvolte non sono solo le aziende, ma anche alcuni enti privati come i Comuni.

Le banche sospenderanno i pagamenti per un anno

Le banche e gli intermediari finanziari potranno decidere se sospendere per un anno il pagamento delle rate dei finanziamenti o allungare la scadenza. La stessa procedura – spiegano in una nota stampa da Regione Lombardia – riguarderà la presentazione delle domande di adesione della Moratoria Regionale. All'interno di questo campo rientrano le misure – gestite da Finlombarda – che raccolgono le agevolazioni destinate sia alle imprese che ad altri enti.

La misura estesa anche ai comuni lombardi

Tra gli enti privati troviamo i comuni lombardi che infatti potranno richiedere la sospensione delle rate o il prolungamento della scadenza per i finanziamenti richiesti alla Regione. La misura è stata prevista per aiutare gli imprenditori e le amministrazioni comunali nella gestione della crisi causata dalla pandemia da Coronavirus: "Questo provvedimento – sostiene nella nota stampa l'assessore Caparini – è l'ennesima testimonianza della costante attenzione di Regione Lombardia verso il mondo produttivo".