Lombardia, prosegue la campagna vaccinale con i camper: in una settimana inoculate più di 900 dosi Proseguono le vaccinazioni anti Covid in Lombardia con l’ausilio dei camper messi a disposizione da Areu (Azienda Regionale Emergenza Urgenza della Lombardia) su cui opera il personale medico regionale. Nella prima settimana di settembre, considerata tra le date 2-8 settembre, nel territorio dell’Ats Milano Città Metropolitana sono state somministrate oltre 900 dosi senza necessità che le persone si prenotassero.

Il camper per la campagna vaccinale anti–Covid

I numeri della prima settimana di somministrazioni

In un comunicato si legge che "grazie al lavoro capillare delle nostre Unità mobili sono 909 i cittadini che hanno ricevuto una dose di vaccino in cinque Comuni nel territorio dell'Ats Milano Città Metropolitana: San Giuliano Milanese, Lodi, Motta Viconti, Sesto San Giovanni e Corsico". "I dati – si legge ancora – dimostrano che i cittadini sono sensibili alla vicinanza e alla semplicità con cui la proposta di somministrazione viene fatta. Il nostro impegno sul fronte vaccinazioni però continua. Un ringraziamento va alla disponibilità degli operatori e alla sensibilità degli amministratori locali". Nel dettaglio, Regione Lombardia ha reso noto che:

A San Giuliano Milanese si sono stati 217 vaccinati, di cui: 34 hanno tra i 12 e i 19 anni (15,67 per cento), 154 tra i 20 e i 59 anni (70,97 per cento) e 29 sopra i 60 anni (13,36 per cento).

A Lodi sono state invece inoculate 213 dosi: 52 hanno tra i 12 e i 19 anni (24,41 per cento), 133 tra i 29 e i 59 anni (62,44 per cento) e 28 over 60 (13,15 per cento).

A Motta Visconti 150 vaccinati, di cui: 25 hanno tra i 12 e i 19 anni (16,67 per cento), 93 tra i 20 e i 59 anni (62 per cento) e 32 over 60 (21,33 per cento);

A Sesto San Giovanni sono state vaccinate 81 persone. Di queste, 20 hanno tra i 12 e i 19 anni (24,69 per cento), 54 tra i 20 e i 59 anni (66,67 per cento) e 7 sopra i 60 anni (8,64 per cento);

A Corsico, infine, sono stati 248 i vaccinati, di cui: 59 hanno tra i 12 e i 19 anni (23,79 per cento), 150 dai 20 ai 59 anni (60,48 per cento) e 39 over 60 (15,73 per cento).