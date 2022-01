Lombardia in un giorno prenotate 42.000 terze dosi per i ragazzi di età compresa tra 12 e 15 anni In Lombardia, nel giorno di apertura delle prenotazioni per le dosi booster, le terze dosi del vaccino anti Covid, per la fascia d’età compresa tra i 12 e i 15 anni, sono state prenotate 41.952 somministrazioni.

In Lombardia, nel giorno di apertura delle prenotazioni per le dosi booster, le terze dosi del vaccino anti Covid, per la fascia d'età compresa tra i 12 e i 15 anni, sono state prenotate 41.952 somministrazioni. Lo ha reso noto l'assessorato al Welfare di Regione Lombardia spiegando che di queste, 11.135 sono state effettuate prima della mezzanotte. Per quanto riguarda le prenotazioni della prima dose, ne sono state registrate ulteriori 7.639, 2.259 delle quali da parte di cittadini over 50. L'obbligo di vaccinazione per la categoria è scattato ieri su disposizione governativa. Nelle ultime 48 ore sono stati vaccinati con la prima dose più di 4.000 lombardi.

L'ultimo bollettino Covid della Lombardia

Per quanto riguarda l'andamento dell'epidemia da Covid-19 in Lombardia, gli ultimi dati mostrano come il contagio sia ancora alto. Nelle ultime 24 ore sono stati scoperti 48.808 nuovi casi a fronte di 236.276 tamponi eseguiti. In un giorno sono stati 20 i decessi, per un totale di 35.365 da inizio pandemia. Cala lievemente la pressione sui reparti ordinari degli ospedali, con una diminuzione di 17 unità, mentre aumenta altrettanto lievemente quella sulle terapie intensive. In un giorno sono aumentate di tre unità. Le province più colpite sono Milano (14.993 contagi), Brescia (6.444), Bergamo (4.858), Monza e Brianza (4.342) e Varese (3.988). Nelle altre province si sono registri 2.763 casi nel Comasco, 679 a Sondrio, 1.928 nel Mantovano, 1.585 nella provincia di Lecco e 1.720 in provincia di Cremona. Nella provincia di Lodi se ne sono registrati invece 1.027 e infine 2.729 in provincia di Pavia.