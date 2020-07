La Regione Lombardia ha comunicato il bollettino relativo all'emergenza Coronavirus aggiornato ad oggi, sabato 18 luglio. In tutta la Lombardia, nelle ultime 24 ore, sono 88 i nuovi cittadini trovati positivi al Covid (di cui 9 a seguito di test sierologico e 15 debolmente positivi) su 9.054 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia sale a 1.195.168 il numero di tamponi effettuati.

Invariato il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 22) mentre cala quello dei pazienti ricoverati in ospedale con sintomi lievi (149 persone, dieci in meno di ieri). I pazienti guariti in totale sono 69.418, quelli dimessi 1.998, per un totale di 71.416. L'incremento di guariti/dimessi rispetto a ieri è di più 244 persone nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si sono registrati 10 morti. Il totale complessivo delle persone scomparse a causa del Covid-19 in Lombardia è arrivato a 16.788 dall'inizio della pandemia, almeno stando ai dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Sono 29 i nuovi casi positivi che arrivano dalla provincia di Bergamo, dove sono in corso gli screening a tappeto con test sierologici e tamponi. Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 24 nuovi casi, dei quali 11 a Milano città. Nella provincia di Brescia sono 9 i nuovi positivi. Un solo caso a Cremona, uno a Como e uno a Pavia. Nelle provincie di Varese e di Mantova e Lecco, i nuovi contagi registrati sono 3 mentre a Lodi, sono 8 le nuove positività segnalate. Sondrio ne conta 2 mentre Monza e Brianza 4.