Il bollettino dell'emergenza Coronavirus in Lombardia aggiornato ad oggi, lunedì 20 luglio. In tutta la regione, nelle ultime 24 ore, sono 56 i nuovi cittadini trovati positivi al Covid (di cui 12 a seguito di test sierologico e 11 debolmente positivi) su 4.288 tamponi effettuati. In totale, in Lombardia sale a 1.206.495 il numero di tamponi effettuati.

I dati di oggi, lunedì 20 luglio

Diminuisce il numero dei pazienti ricoverati in terapia intensiva (sono 21, ieri erano 22) mentre le persone in ospedale con sintomi lievi sono 151 (3 in più di ieri). I pazienti guariti in totale sono 69.620, quelli dimessi 1.991, per un totale di 71.611. L'incremento di guariti/dimessi rispetto a ieri è di più 147 persone nelle ultime 24 ore. Per quanto riguarda i decessi, nell'ultimo giorno si sono registrati 8 morti. Il totale complessivo delle persone scomparse a causa del Covid-19 in Lombardia resta a 16.796 dall'inizio della pandemia, almeno stando ai dati ufficiali.

I casi per provincia in Lombardia

Per quanto riguarda i dati divisi per provincia, in quella di Milano si segnalano 11 nuovi positivi, dei quali 9 a Milano città. Sono 22 i nuovi casi positivi che arrivano dalla provincia di Bergamo, dove sono in corso gli screening a tappeto con test sierologici e tamponi. Nella provincia di Brescia sono 5 i nuovi positivi. Nelle province di Cremona e Como sono 2 i nuovi contagi. A Lecco si registra un nuovo caso, in provincia di Monza e Brianza sono 4. Nessuna nuova positività è risultata nelle province di Lodi, Mantova, Pavia e Sondrio.

“Il trend è costantemente in miglioramento in Lombardia”, aveva detto l’assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, commentando i decessi zero registrati ieri nella regione. “Questo non vuol dire che il virus non gira – ha continuato – ma se oggi siamo in una situazione migliore di altre regioni è anche perché qui abbiamo posto regole rigide che i cittadini hanno seguito con grande scrupolo”.