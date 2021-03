Parte domani, con qualche polemica legata ai disservizi della piattaforma regionale Aria, la vaccinazione contro il Covid-19 per insegnanti e personale della scuola in Lombardia. Si tratta in totale di una platea di oltre 200mila persone che riceveranno il vaccino AstraZeneca (indicato per persone fino a 65 anni) anche nelle strutture ospedaliere private, coinvolte dalla Regione nella campagna vaccinale. Le adesioni sul portale aperto lo scorso 3 marzo hanno raggiunto quota 129mila. Alcuni dei problemi riscontrati sono stati dovuti al ritardo nella comunicazione da parte del ministero e degli altri enti competenti dei nominativi degli aventi diritto: questi ritardi avevano portato all'inizio all'esclusione del personale delle scuole paritarie e degli asili nido, che sono stati successivamente integrati e potranno aderire a breve alla vaccinazione, al momento riservata al personale under 65 delle scuole statali (personale docente e non docente, supplenti, dirigenti scolastici) e al personale degli Istituti di formazione professionale (Ifp), e degli Istituti tecnici superiori (Its) della Lombardia.

Domani al via i vaccini per i primi 4.800 tra docenti e personale scolastico

Un altro problema che il direttore del settore Welfare Giovanni Pavesi aveva evidenziato riguardava l'impossibilità di accedere al portale per gli insegnanti che lavorano in Lombardia ma risiedono fuori regione: è stato deciso che anche queste persone saranno prese in carico dal sistema sanitario regionale. Domani riceveranno il vaccino i primi 4.800 cittadini che si sono prenotati sul portale "https://vaccinazionicovid.servizirl.it". C'è stato anche chi si è visto annullare la prenotazione a causa di un bug poi risolto nel sistema di prenotazione gestito da Aria, che sta facendo registrare qualche disservizio anche per quanto riguarda la vaccinazione agli over 80 e che sarà integrato dalla piattaforma di Poste italiane per la campagna di vaccinazione di massa.

Per quanto riguarda insegnanti e personale over 65, l'adesione potrà essere comunicata direttamente all’Ufficio scolastico regionale: riceveranno il medicinale Pfizer o Moderna. Regione Lombardia conta di completare la vaccinazione del personale della scuola per almeno cinque settimane. Al momento le scuole in tutta la regione, tranne i nidi, sono chiuse per via della decisione del presidente Attilio Fontana che ha istituito la zona "arancione rafforzato": provvedimento poi confermato dal ministero della Salute e dall'Iss. La speranza è che quando potranno riprendere le lezioni in presenza la maggior parte del personale della scuola sarà protetto contro il virus.

Vaccinazioni agli insegnanti anche alla Poliambulanza di Brescia

Tra le strutture private in cui saranno somministrati i vaccini a insegnanti e personale della scuola c'è anche la Poliambulanza di Brescia, territorio in cui (assieme a Milano) si concentra il maggior numero di contagi in questa fase. Dopo gli operatori sanitari, che nell’ospedale bresciano hanno aderito in massa alla vaccinazione (le adesioni sono comprese tra il 94 e il 97 per cento tra medici e operatori), toccherà dunque ai docenti e al personale delle scuole della provincia di Brescia: il richiamo è previsto dopo 10-12 settimane dalla prima inoculazione. Chi, dopo la registrazione sul portale regionale, riceverà indicazione di recarsi alla Poliambulanza dovrà presentarsi agli sportelli nel giorno e nell'ora indicati muniti di tessera sanitaria. La somministrazione del vaccino si svolgerà dalle 13 alle 21: previste due linee vaccinali per una stima di 1500 persone vaccinabili a settimana: "Siamo orgogliosi che il nostro ospedale partecipi a una campagna di immunizzazione così importante a tutela della scuola", ha detto il direttore sanitario della Poliambulanza Valter Gomarasca.