Lombardia a rischio zona gialla da settimana prossima, i dati che preoccupano Entro una settimana la Lombardia potrebbe passare in zona gialla. Lo testimonia il trend dei dati che, se confermato, porterebbe i valori oltre la soglia limite per il cambio colore. Ecco quali sono.

Entro una settimana la Lombardia rischia di essere in zona gialla. Il cambio di colore comporterebbe pochi cambiamenti per i cittadini vaccinati o guariti dal virus, dotati di super green pass, mentre tanto muterebbe per i non vaccinati. Comunque, l'eventuale passaggio in zona gialla si concretizzerebbe solamente se il trend di crescita dei tre indicatori presi a riferimento si mantenesse tale anche nei prossimi giorni.

I tre indicatori in questione sono il tasso di occupazione dei posti letto in ospedale, dei posti letto in terapia intensiva e l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti. Ad oggi, il tasso di occupazione dell'area medica è parti al 14,7 per cento, la soglia è al 15. In terapia intensiva invece è fermo all'8,17 per cento, con una soglia del 10, mentre l'incidenza di casi positivi ogni centomila abitanti è oltre la soglia massima dal 10 novembre scorso, con 167,3 contagi al posto del limite di 50. In una settimana, la crescita per i ricoveri è stata del 20,4 per cento, per gli ingressi in Rianimazione del 26,28 e per l'incidenza del 22,8 per cento. Per questo motivo, se il trend di crescita si mantenesse invariato (o aumentasse), entro una settimana la Lombardia avrebbe dati da zona gialla e il passaggio sarebbe inevitabile. Ciò detto, come riportato dal Corriere della sera, la progressione degli ultimi giorni è inferiore a quella delle settimane precedenti. Significa che l'aumento sta proseguendo, ma è rallentato. L'Rt ospedaliero, ad esempio, è calato da 1,07 a 1. A limitare la crescita dei dati c'è una sola arma: la vaccinazione e i conseguenti richiami. In Lombardia, come riportato dalla Regione, sono già state somministrate oltre un milione e mezzo di terze dosi e un ulteriore milione sono quelle che verranno inoculate nei prossimi giorni.