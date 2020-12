in foto: (Immagine di repertorio)

La pandemia da Coronavirus e i conseguenti lockdown e coprifuoco hanno ridotto notevolmente gli spostamenti in Lombardia. A confermarlo è il report sulla mobilità stilato da Apple. Il rapporto, che prende in esame l'intero 2020 ed è basato sulle richieste di indicazioni sulla mappe Apple, mostra come tra gennaio e febbraio gli spostamenti in automobile sfioravano il 70 per cento mentre quelli a piedi hanno raggiunto il 40 per cento, per poi crollare nel resto dell'anno. Anche nel periodo tra maggio e ottobre, quando sono stati registrati minori contagi, non sono state raggiunte le cifre dei primi due mesi. Secondo l'analisi, il dato più basso sugli spostamenti è stato raggiunto durante il primo lockdown e poi durante il periodo delle festività natalizie – che coincide con l'applicazione del decreto Natale – quando le mappe Apple hanno registrato un meno 75 per cento per gli spostamenti in auto e meno 79 per cento per quelli a piedi.

Gli spostamenti in Regione Lombardia

In particolare, tra febbraio e marzo gli spostamenti in auto si sono attestati al 40 per cento mentre quelli a piedi a febbraio hanno toccato il 70 per cento, per poi scendere a marzo e crollare nei mesi successivi. Tra marzo e maggio – periodo dell'entrata in vigore del lockdown – sia che ci si muovesse a piedi o in automobile, gli spostamenti si sono attestati a meno 90 per cento. Con la fine delle restrizioni, le persone hanno ricominciato a muoversi. Gli spostamenti in auto tra maggio e ottobre hanno iniziato a risalire, stabilizzandosi tra luglio e agosto (più 40 per cento) e superando questa soglia a ottobre quando è stato raggiunto un più 50 per cento. Sorte diversa per gli spostamenti a piedi: nonostante siano risaliti nel periodo successivo al lockdown, hanno avuto un trend positivo solo tra settembre, ottobre e novembre quando hanno sfiorato il 50 per cento.

Gli spostamenti a Milano e Bergamo

Il trend regionale è confermato anche da quello di alcune province. Anche in questo caso, tra gennaio e inizio marzo gli spostamenti in macchina hanno superato il 60 per cento, per poi calare nel periodo del lockdown e risalire tra aprile e luglio quando è stato raggiunto un più 20 per cento. Ad agosto sono crollati nuovamente e risaliti tra fine settembre e ottobre quando è stato registrato un più 40 per cento. A novembre sono nuovamente scesi per poi risalire leggermente a dicembre. Nel periodo natalizio sono calati nuovamente: gli spostamenti in auto hanno raggiunto il meno 78 per cento mentre quelli a piedi l'83 per cento. Dati simili anche a Bergamo dove il 26 dicembre è stato raggiunto il meno 63 per cento per gli spostamenti a piedi e il meno 73 per cento per quelli in auto. Non sono presenti invece i dati che riguardano le altre province lombarde.