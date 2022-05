Lo spacciatore di Rogoredo con la villa da mezzo milione Aveva dichiarato un reddito da disoccupato, ma i suoi beni ammontavano a quasi 600mila euro. Sequestrata al pusher anche una villa di lusso a San Colombano al Lambro.

Il boschetto di Rogoredo (immagine di repertorio)

Nonostante avesse dichiarato un reddito da disoccupato, vantava beni del valore di oltre 590mila euro. Tra cui una lussuosa villa del valore di quasi mezzo milione in campagna, sulle colline di San Colombano al Lambro (Milano). La Guardia di Finanza di Lodi e la Procura di Milano hanno scoperto così le attività illecite di un uomo, un nordafricano accusato di essere a capo di un gruppo criminale che spaccia eroina e cocaina dentro il boschetto di Rogoredo: il suo lavoro ufficiale infatti non gli avrebbe mai consentito di accumulare un patrimonio così consistente, un vero e proprio tesoro. Secondo i finanzieri, le indagini avrebbero fatto emergere la "pericolosità sociale" del soggetto, visto il suo "rilevante curriculum criminale" composto da numerosi precedenti penali.

Poche settimane fa una simile operazione aveva incastrato anche un suo socio in affari, anch'esso appartenente alla banda di spacciatori di Rogoredo: per lui è scattato il sequestro di un appartamento con garage nel sudmilanese e di denaro sul conto corrente, per un valore complessivo di 250mila euro.