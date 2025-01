Litigano su un treno fino a picchiarsi, paura tra i passeggeri: 19enne finisce in ospedale

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella serata di ieri, domenica 26 gennaio, due ragazzi hanno iniziato a discutere su un treno che stava procedendo sui binari del territorio di Milano. I due, dopo poco, sono passati dalle parole alle mani. È stato necessario sia l'intervento delle forze dell'ordine che degli operatori sanitari del 118.

Non sono noti i motivi dei litigi. A ogni modo, i due – che erano a bordo del convoglio alle 23 di sera – avrebbero iniziato a discutere mentre si trovavano sullo stesso vagone. La lite si è presto trasformata in uno scontro fisico. Alla stazione di Canegrate, comune che si trova alle porte di Milano, sono dovuti intervenire sia gli agenti della polizia ferroviaria che i carabinieri della compagnia di Legnano.

Uno dei due, un giovane di 19 anni, ha riportato alcune ferite. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato gli operatori sanitari del 118 a bordo di un'ambulanza e un'automedica. Il 19enne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale di Legnano in codice giallo: questo significa che non è in pericolo di vita.

Nel frattempo le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e accertare eventuali responsabilità. Non è chiaro infatti se per uno dei due o per entrambi scatterà una denuncia o meno. Nelle prossime ore si potrà avere un quadro più preciso dell'intera vicenda.