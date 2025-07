Litigano per una partita di scopa e si prendono a schiaffi e pugni: il centro anziani di Lesmo chiude per rissa

Nel centro per anziani di Lesmo due uomini, un 78enne e un 97enne, si sono presi a schiaffi e pugni dopo un litigio per una partita di scopa. La direzione ha deciso quindi di chiudere la struttura per un mese.

Due anziani di 78 e 97 anni si sono presi a schiaffi e pugni nel centro anziani di via Morganti a Lesmo, in provincia di Monza. A scatenare la rissa è stato uno litigio nato durante una partita di carte a scopa. Il 97enne è finito al pronto soccorso con la dentiera rotta e un labbro tagliato a seguito di un pugno ricevuto in faccia. É stato dimesso dall'ospedale con tre giorni di prognosi mentre il 78enne è stato bandito dal centro. La struttura, capace di ospitare fino a 130 anziani, è stata chiusa fino al 31 luglio.

Tutto è successo, come riporta il giornale Prima Monza, qualche settimana fa: stando ai racconti pare che i due anziani, storici frequentatori del centro, abbiano iniziato a litigare dopo una partita di scopa durante la quale uno avrebbe fatto notare all'altro una scorrettezza. Inizialmente il confronto sembrava essersi risolto, ma il battibecco si è riacceso il giorno successivo. La discussione è degenerata e i due sono venuti alle mani.

A quel punto il 78enne avrebbe sferrato un pugno al 97enne, rompendogli la dentiera e tagliandogli un labbro. Su decisione della direzione del centro, la struttura è stata chiusa per un mese, da inizio a fine luglio. Il presidente Amos Noli si è detto amareggiato per l'accaduto: "A 97 anni è facile cadere e picchiare la testa, oppure avere un infarto. Il messaggio sia chiaro: chi alza le mani, qui non entra più. Ora si riapre il primo di agosto, speriamo bene".