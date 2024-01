Litiga con un ventenne per una ragazza e viene accoltellato: 19enne in ospedale Un ragazzo di 19 anni e uno di 20 anni hanno litigato per una ragazza: il ventenne avrebbe aggredito con un coltello il più giovane mandandolo così in ospedale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre si è verificata un'aggressione a Pavia. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato da un coetaneo: i due avrebbero litigato e il ventenne avrebbe colpito il giovane. Sembrerebbe che all'origine del litigio ci sia una ragazza. Il 19enne è stato portato in ospedale mentre il ventenne è stato denunciato.

Sulla base di quanto riportato dal quotidiano La Provincia Pavese, l'aggressione sarebbe avvenuta in viale Lungoticino Sforza, in una zona che si trova vicino al ponte Coperto. I due si sarebbero incontrati all'una di notte: il 19enne, originario di Belgioioso, e il 20enne, originario di Pavia, volevano chiarire alcune questioni rimaste in sospeso. In particolare modo, una vicenda legata presumibilmente a una ragazza.

Tra i due però sarebbe esploso un litigio: avrebbero iniziato a prendersi a pugni fin quando il ventenne avrebbe estratto un coltello e colpito il più giovane a un fianco. Sono intervenute le forze dell'ordine e gli operatori sanitari del 118. I medici e i paramedici hanno deciso di portare il ferito in ospedale dove è stato dimesso con una prognosi di quindici giorni.

Sono intervenuti anche i carabinieri che hanno svolto tutti i rilievi del caso e hanno identificato il responsabile. Il ventenne è stato denunciato e adesso dovrà rispondere dell'accusa di lesioni.