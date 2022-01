Lite con i famigliari, 29enne spara tre colpi di pistola nel parcheggio di un supermercato e fugge Ha estratto una pistola nel parcheggio di un supermercato di Viadana e ha sparato alcuni colpi. Poi un 29enne è scappato, ma è stato rintracciato e denunciato per procurato allarme. La pistola era una scacciacani.

A cura di Francesco Loiacono

Una lite famigliare è finita a colpi di pistola, fortunatamente di una scacciacani, a Viadana, nel Mantovano. Ma se gli spari alla fine si sono rivelati quelli di un'arma innocua, la paura per chi ha assistito alla scena avvenuta ieri pomeriggio tra le frazioni Cicognara e Cogozzo è stata reale. E difatti il responsabile degli spari, individuato dai carabinieri poco dopo l'episodio, è stato denunciato e dovrà rispondere di procurato allarme.

Solo in seguito si è scoperto che si trattava di una scacciacani

Teatro della sparatoria, come riporta il "Corriere della sera", è stato il parcheggio di un supermercato: verso le 18.30 di ieri la persona denunciata, un ragazzo di 29 anni con alcuni precedenti, ha estratto all'improvviso una pistola iniziando a sparare tra i clienti presenti nello spiazzo davanti all'esercizio commerciale. Sono stati solo pochi secondi di terrore, che hanno messo in allarme un dipendente del supermercato che ha subito chiamato il 112. I carabinieri del nucleo radiomobile di Viadana hanno ascoltato le testimonianze delle persone presenti e, grazie alle loro informazioni, sono riusciti in poco tempo a identificare l'autore della sparatoria. Hanno rintracciato il 29enne nella sua abitazione e lì hanno anche trovato e sequestrato l'arma utilizzata: solo allora si è avuta la contezza che si trattasse di una scacciacani.

Il 29enne è stato denunciato per procurato allarme

I carabinieri hanno anche ricostruito il contesto in cui si è verificata la sparatoria: una lite tra il 29enne e alcuni suoi congiunti per motivi che però non sono stati chiariti, ma che hanno spinto il giovane a tirare fuori l'arma e a spaventare tutti i presenti. Un procurato allarme per il quale dovrà adesso rispondere davanti alla legge.