L'ex capo degli ultras Boiocchi ha minacciato di morte Mauro Russo, socio di Maldini e Vieri: "Voleva 200mila euro" Mauro Russo, imprenditore e socio di Paolo Maldini e Cristian Vieri, avrebbe ricevuto minacce di morte dallo storico capo ultras Vittorio Boiocchi, ucciso a ottobre 2022. Secondo Giuseppe Caminiti, arrestato lo scorso settembre, Il 67enne avrebbe dovuto consegnargli 200mila euro.

Vittorio Boiocchi, lo storico capo ultrà dell'Inter ucciso il 29 ottobre del 2022, avrebbe minacciato di morte Mauro Russo per ottenere "tra i 100 e i 200mila euro". È quanto emerso dal nuovo filone della maxi inchiesta ‘Doppia Curva‘, coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, che ieri, lunedì 5 maggio, ha portato a sette nuovi arresti. Tra questi, anche Russo: l'imprenditore ex esponente della Curva Nord interista e ex socio di Paolo Maldini e Christian Vieri (estranei all'inchiesta) nella società Go Old ’50 srl, che ha creato il marchio Sweet Years. Il 67enne, ora agli arresti domiciliari, è accusato di aver fatto da intermediario nel presunto business illegale dei parcheggi attorno allo stadio di San Siro.

A raccontare questo episodio è stato Giuseppe Caminiti, il "re dei parcheggi di San Siro" legato alla ‘ndrangheta e in carcere dal 30 settembre scorso, intercettato a febbraio 2023 mentre parlava con Andrea Beretta, l'altro capo ultrà ora collaboratore di giustizia, e Marco Ferdico, anche lui ai vertici del tifo organizzato interista e ora in carcere. Boiocchi avrebbe chiesto a Caminiti di accompagnarlo da Russo, al quale avrebbe chiesto fino a 200mila euro altrimenti gli avrebbe detto "ammazzo te e tutta la tua famiglia". Secondo il racconto di Caminiti riportato da Ansa, Russo gli avrebbe dato quei soldi.

Stando a quanto ricostruito dalle indagini, Russo avrebbe gestito per anni il business dei parcheggi. Il 67enne è accusato insieme a Caminiti di essere stato l'intermediario dell'estorsione che sarebbe avvenuta tra il 2018 e il 2020 ai danni dell'imprenditore Gherardo Zaccagni. Quest'ultimo, infatti, nell'ottobre del 2024 (poco dopo il blitz che ha portato all'arresto di 19 persone) aveva raccontato agli inquirenti di essere stato costretto a pagare un pizzo di 4mila euro al mese e "assumere qualche persona indicata dalla Curva Nord" per poter continuare a gestire il settore parking in "tranquillità". In due anni, Zaccagni avrebbe pagato a Boiocchi un totale di circa 60mila euro. "Essenziale" sarebbe stato il ruolo ricoperto da Caminiti, in quanto per Zaccagni era "l’interlocutore con la Curva, che mi evitava problemi".