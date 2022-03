L’ex assessore lombardo Prosperini sconta la condanna ai servizi sociali: farà ippoterapia con i bambini disabili Ha conseguito l’abilitazione diverso tempo fa e svolgerà i servizi sociali in un centro specializzato in provincia di Milano.

A cura di Ilaria Quattrone

Piergianni Prosperini, l'ex assessore al Turismo e allo sport di Regione Lombardia balzato agli onori di cronaca alcuni anni fa per alcune vicende di corruzione e per il caso Eritrea, sconterà la sua condanna a tre anni e otto mesi ai servizi sociali. La sua legale, Tiziana Bellani, ha presentato istanza al tribunale di Sorveglianza di Milano. Richiesta che ha avuto il parere favorevole del pg Nicola Balice.

Svolgerà l'ippoterapia in un centro in provincia di Milano

Prosperini, che è anche un medico, aveva conseguito l'abilitazione per l'ippoterapia (è un'attività terapeutica che prevede l'uso di cavalli) diverso tempo. Adesso, così come stabilito dal tribunale, potrà praticarla con i bambini disabili in un centro specializzato in questa terapia e che si trova in provincia di Milano. Questi servizi sociali consentiranno di scontare la condanna risultata dal cumulo di pene che fanno riferimento a due vicende.

Il caso di corruzione del 2009

La prima è quella che risale al 2009: l'ex assessore avrebbe favorito un imprenditore in una gara d'appalto in Valtellina, quando era ancora in carica, per il rinnovo di un contratto che faceva riferimento ad alcune manifestazioni fieristiche. Secondo quanto scoperto dagli inquirenti, aveva ricevuto da questo diecimila euro.

La vicenda giudiziaria degli armamenti verso l'Eritrea

L'altro caso a cui si fa riferimento è l'inchiesta Eritrea: in questo caso Prosperini, cresciuto nell'ambiente della Lega Nord e poi in Alleanza Nazionale, era stato accusato di aver partecipato al processo di esportazione di materiale d'armamento verso l'Eritrea.